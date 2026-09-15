Provincia amplió el programa para estudiantes de secundaria que presentan dificultades en lectura y escritura

La Provincia extendió hasta el 31 de octubre un programa destinado a acompañar a estudiantes que ingresan a la escuela secundaria y presentan dificultades en lectura y escritura. La medida fue oficializada este martes por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) y alcanza a establecimientos de gestión estatal y privada de todo el territorio bonaerense.

Se trata del Programa de Fortalecimiento del Tramo de Inicio Acompañado (FoTIA), una iniciativa implementada por primera vez este año para reforzar las trayectorias educativas de los alumnos que comienzan el primer año del nivel secundario.

La prórroga quedó establecida mediante la Resolución N° 4586-DGCYE-2026, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires. La medida también extiende la asignación de los denominados Módulos Presenciales de Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas (FORTE) y las designaciones de los docentes que llevan adelante las actividades.

El programa surgió en mayo pasado luego de las evaluaciones de escritura realizadas a estudiantes de primer año durante el comienzo del ciclo lectivo. Esos relevamientos permitieron identificar dificultades específicas en las prácticas de lectura y escritura que podían afectar la incorporación de los saberes propios de la escuela secundaria.

A partir de ese diagnóstico, la cartera educativa bonaerense puso el foco en el período de transición entre la escuela primaria y el nivel medio, con propuestas pedagógicas destinadas a acompañar de manera más cercana a los estudiantes durante sus primeros meses en la secundaria.

El FoTIA está dirigido a grupos de alumnos de primer año de escuelas secundarias estatales y privadas, incluidas las escuelas técnicas y los establecimientos de la modalidad artística. Para implementar las acciones, la Provincia autorizó una asignación adicional de hasta 6.500 módulos FORTE.

Las actividades están orientadas principalmente al fortalecimiento de las prácticas de lectura y escritura, con propuestas adaptadas a los recorridos particulares de los estudiantes. El objetivo es sostener la continuidad de las trayectorias educativas y facilitar la inserción de los jóvenes en la nueva etapa escolar.

En un principio, las designaciones de los docentes estaban previstas entre el 26 de mayo y el 25 de septiembre. Con la nueva resolución, quienes ya se encuentran trabajando en el programa podrán continuar con sus tareas hasta el 31 de octubre, mientras que también se habilitarán nuevas designaciones en aquellos casos en los que existan módulos vacantes.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación señalaron que, al tratarse del primer año de implementación del FoTIA, la extensión permitirá “consolidar las acciones desplegadas” durante esta etapa del ciclo lectivo.