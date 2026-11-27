La Legislatura bonaerense tuvo un jueves intenso, rodeado de polémicas y cruces y que dejó una serie de proyectos aprobados en la previa de lo que serán las sesiones extraordinarias. Varias leyes, que van desde la regulación de los escapes libres hasta medidas para las empresas petroleras, lograron avanzar a la espera de sanción definitiva.

Uno de los proyectos que estaba en agenda es el de prohibir los escapes libres de las motos que circulan en la provincia de Buenos Aires, que logró la sanción del Senado y ahora espera la aprobación de Diputados. La iniciativa de la legisladora del bloque Hechos-UCR Identidad, Emilia Subiza, tiene como objetivo de frenar la contaminación sonora y las maniobras temerarias en la vía pública.

El proyecto establece un régimen integral que prohíbe no sólo la circulación de vehículos con escapes libres o adulterados, sino también su fabricación, venta e instalación en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Quienes circulen en infracción o realicen maniobras ruidosas enfrentarán el secuestro preventivo del vehículo, la retención de la licencia, inhabilitación para conducir de tres meses a un año y multas que superarían los 2 millones de pesos.

Por su parte, Diputados dio media sanción a un proyecto que busca prohibir el ingreso de deudores alimentarios morosos a espectáculos públicos pagos, entre ellos recitales y partidos de fútbol. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por el Senado, modifica la Ley 13.074 que regula el funcionamiento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), y surgió de la unificación de dos propuestas presentadas por las diputadas Ayelén Rasquetti (Frente Renovador) y Natalia Blanco (PRO).

Para garantizar el cumplimiento de la disposición, los organizadores deberán consultar el registro de deudores alimentarios antes de permitir el ingreso y rechazar el acceso de quienes figuren en él. La propuesta incorpora restricciones para los partidos de fútbol que se desarrollen en estadios bajo control de organismos públicos de la provincia de Buenos Aires, cuando sean organizados por instituciones asociadas a la AFA o la FIFA.

El proyecto también contempla sanciones de entre 10 y 100 salarios mínimos, vitales y móviles (hasta unos 40 millones de pesos) para quienes incumplan las disposiciones, que podrán incluir apercibimientos y clausuras temporarias o definitivas, según la capacidad contributiva, la gravedad de la infracción y la reincidencia.

Finalmente, Diputados avanzó con el proyecto del massismo que obliga a las empresas petroleras a informar cualquier modificación mayor al 1% en los precios de los combustibles en un plazo de 24 horas desde su entrada en vigencia y no con anterioridad como establecía el texto originalmente.

En principio, esta iniciativa de Ayelén Rasquetti tuvo varios cambios, ya que el original pedía que las compañías informen antes (72 horas) de que entre en vigencia el nuevo valor. Otro cambio añadido es que los intendentes pasen a ser la autoridad de aplicación de la norma, lo que les permitirá recibir la mitad de lo recaudado en concepto de multas.

Con los cambios acordados con la oposición, el plazo de 24 horas comenzará a correr a partir del momento en que comience a regir el nuevo precio. Además, las estaciones de servicios deberán publicitar en su cartelería y en sus medios digitales oficiales las modificaciones de precios también en ese plazo.

La propuesta adquiere especial relevancia frente a la implementación de sistemas de micropricing, que permiten modificar los valores de los combustibles en función de distintas variables del mercado, en algunas ocasiones incluso se desconoce el origen de los aumentos del combustible. En ese contexto, Rasquetti sostuvo que la posibilidad de actualizar precios debe estar acompañada por reglas claras de información para quienes los pagan.

“Las empresas pueden tener libertad para establecer sus precios, pero los consumidores tienen derecho a saber cuánto van a pagar y a conocer los cambios antes de encontrarse en la fila del surtidor”, dijo la legisladora.

El impacto de estas variaciones no se limita a quienes utilizan el automóvil para trasladarse. También alcanza a trabajadores que dependen del combustible para desarrollar su actividad cotidiana, como taxistas, remiseros, fleteros, repartidores y conductores de plataformas digitales.

Otro de los aspectos centrales del proyecto es que establece responsabilidades diferenciadas. Las sanciones para las empresas abastecedoras van desde multas equivalentes a 5.000 hasta 150.000 litros de nafta súper, mientras que para las estaciones de servicio se prevén multas de entre 100 y 500 litros. En caso de reincidencia, las abastecedoras podrán enfrentar la suspensión temporal de su habilitación comercial.

"Este proyecto no solo busca transparentar el precio de los combustibles sino también involucra a los municipios en el control y le brinda una herramienta a cada vecino de poder denunciar en un lugar de cercanía en caso de incumplimiento", aclaró la legisladora.