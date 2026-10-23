Provincia lanza descuentos de hasta 40% para pagar deudas de impuestos

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) habilitará un plan especial de pagos con descuentos de hasta 40% para regularizar deudas tributarias.

La medida estará vigente desde el lunes 26 de octubre y busca facilitar que familias, comercios y empresas ordenen su situación fiscal antes de fin de año y lleguen a 2027 en condiciones de acceder a los beneficios previstos para contribuyentes cumplidores.

El régimen incluirá deudas de Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

Podrán incorporarse obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso si están en instancia prejudicial, judicial o bajo fiscalización. También se admitirán deudas correspondientes a 2026, con excepción del Impuesto de Sellos.

El esquema también contemplará saldos provenientes de planes de pago vencidos. En esos casos, el importe bonificado no podrá ser inferior al monto consolidado original y se recalculará desde el vencimiento de la obligación, con intereses y deducción de los pagos ya realizados.

Cuáles son los descuentos y plazos

Entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre, la bonificación será del 40% para el pago al contado, 20% en tres cuotas y 15% en seis cuotas.

Del 14 al 27 de noviembre, los descuentos serán del 35%, 15% y 10%, respectivamente. Entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, el beneficio será del 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas.

En la última etapa, del 12 al 31 de diciembre, se mantendrá una bonificación del 30% para la cancelación al contado. En todos los casos, los descuentos no podrán superar el monto del capital adeudado.

La adhesión al régimen especial será digital y podrá realizarse desde el lunes 26 de octubre a través del sitio de ARBA. Quienes necesiten plazos más extensos podrán acceder a los planes habituales del organismo, con una mayor cantidad de cuotas.