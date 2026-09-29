Provincia: un sector de estatales convocó a un paro y movilización

Un sector de trabajadores estatales bonaerenses impulsa una medida de fuerza en reclamo de cambios en el proyecto de Presupuesto de la provincia y de una serie de medidas vinculadas con las condiciones laborales y salariales.

La protesta es promovida por ATE Buenos Aires, que reclama la creación de cargos para incorporar a planta permanente a trabajadores que actualmente se encuentran bajo distintas modalidades de contratación, entre ellos becarios.

El sindicato también plantea que el proyecto de Presupuesto contemple recursos para el funcionamiento de las distintas áreas del Estado provincial y sostiene que deberían incorporarse medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores estatales.

Entre sus propuestas, ATE reclama una mayor progresividad tributaria, con un aumento de la presión impositiva sobre los sectores de mayor capacidad contributiva, y plantea que esos recursos sean destinados a la recuperación y mejora de los salarios de los empleados públicos bonaerenses.

Otro de los puntos del reclamo está relacionado con la conformación del Consejo del Salario Municipal, para lo cual el gremio solicita mayores recursos. Según sostienen, ese ámbito permitiría avanzar en la discusión de las condiciones salariales de los trabajadores municipales.

La organización sindical también reclama el fortalecimiento de la carrera administrativa y el avance hacia la implementación de un Convenio Colectivo de Trabajo para los trabajadores estatales de la provincia.

Además, exige la implementación de un boleto gratuito para los trabajadores estatales de las áreas de Educación y Salud y reclama la incorporación de mayor cantidad de personal en sectores que considera críticos dentro del Estado provincial.

El planteo incluye también el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a atender el impacto social y económico que, según sostienen, generan las medidas impulsadas por el Gobierno nacional.

Desde el gremio señalaron que el Presupuesto provincial debería contemplar recursos para mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, fortalecer el funcionamiento del Estado y atender las necesidades de la población bonaerense.