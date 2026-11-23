El escenario financiero local atravesó recientemente una semana marcada por el aumento del riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos, la escalada del dólar blue sobre los $1.600 y el ensanchamiento de la brecha cambiaria. En este contexto, el titular de Fisher Investments anticipó que la divisa estadounidense sufrirá presiones alcistas a medida que se aproximen las elecciones presidenciales de 2027.

Según el análisis que compartió con Infobae, las probabilidades de que Javier Milei logre la reelección se ubican actualmente en un 50%. Esa incertidumbre suele detonar una mayor demanda de dólares por cobertura entre la población que teme un resultado adverso. Fisher proyectó que, de concretarse un triunfo del oficialismo, la moneda estadounidense tenderá a estabilizarse y los bonos y acciones argentinas experimentarán un desempeño favorable al consolidarse el rumbo de alineamiento internacional y control de precios. En caso contrario, advirtió que la presión sobre el peso se profundizará tras la contienda electoral.

Respecto al momento adecuado para ingresar al mercado financiero local, el especialista, que maneja el mismo Volvo hace 25 años y que puso en duda si le dejará toda su fortuna a sus hijos, identificó una señal precisa. La oportunidad de compra en bonos y acciones se presentará cuando se observe que el mercado de títulos públicos opera de forma positiva mientras la moneda nacional mantiene una tendencia bajista.

El programa de Milei bajo la lupa: inflación, salarios y proyecciones por sector

Al evaluar el plan económico que lleva adelante Javier Milei, Fisher consideró que se trata de "un muy buen experimento que todavía no está terminado". Si bien valoró como significativos los avances en la reducción de la inflación y la reactivación del Producto Interno Bruto (PIB), remarcó que la confianza en el sistema monetario aún debe afianzarse.

El multimillonario abordó la demora en la recuperación del poder adquisitivo frente al incremento del costo de vida. Apoyándose en las teorías del economista Milton Friedman, recordó que la inflación surge del exceso en la creación de dinero y que los salarios reaccionan con un desfase temporal, por lo que resulta esperable que queden rezagados inicialmente. Para consolidar el proceso, sostuvo que Argentina necesita extender las políticas de desinflación hasta reducir sensiblemente las tasas de interés de referencia del Banco Central.

En materia sectorial, proyectó cambios en la matriz productiva. Destacó el atractivo del sector energético y la producción petrolera, aun cuando pronosticó una contracción en la cotización internacional del crudo para 2027 superior a la prevista por el mercado. De igual modo, previó que si el programa consigue afianzarse, la industria manufacturera ganará peso y los servicios pasarán de representar el 60% al 70% del PIB en un plazo de diez años.

Recomendaciones para ahorristas: diversificación cambiaria y activos a evitar

Fisher cuestionó el hábito extendido entre los ahorristas locales de volcar la totalidad de sus reservas al billete verde o guardarlo en efectivo. Advirtió que mantener la totalidad de los fondos en dólares no es una alternativa exenta de riesgos, dado que la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales suelen actuar de manera reactiva en su gestión monetaria.

Frente a este escenario, recomendó repartir el capital entre diversas divisas y acudir a métodos de inversión tradicionales de largo plazo. Al mismo tiempo, descartó el uso de criptomonedas para el ahorrista común por considerarlas inadecuadas y desaconsejó incursionar en fondos inmobiliarios debido a sus altas comisiones y dudas sobre su gobernanza.

Quién es Ken Fisher: trayectoria en Wall Street, filosofía personal y visión global

Nacido en San Francisco en 1950, Ken Fisher aprendió sobre finanzas de su padre, Philip Fisher, autor del reconocido libro "Common Stocks and Uncommon Profits" de 1958 e influencia declarada de Warren Buffett. De su padre recibió tiempo y enseñanzas en lugar de recursos financieros, con los que estructuró su carrera profesional.

Ocupó el cargo de CEO en Fisher Investments durante 37 años y desde 2016 se desempeña como presidente ejecutivo y codirector de inversiones. Su compañía pasó de administrar USD 25.000 millones en 2004 a gestionar casi USD 500.000 millones en la actualidad. En los años 70 fue pionero en la aplicación del ratio precio/ventas, escribió 11 libros —cuatro de ellos bestsellers en "The New York Times"— y redactó la columna "Portfolio Strategy" en "Forbes" durante más de tres décadas, la de mayor permanencia en la historia de dicha publicación. En el presente publica en 31 medios del mundo y colabora ocasionalmente con Infobae.

Ubicado en el puesto 83 del ranking Forbes 400 de 2026 y en el lugar 226 a nivel mundial, posee una fortuna personal de USD 12.000 millones. Pese a su patrimonio, mantiene hábitos austeros en Dallas: conduce desde hace 25 años el mismo auto Volvo —complementado por un Kia Telluride elegido por sus funciones de seguridad, tras utilizar un Subaru Forester— y decidió no traspasar la totalidad de su riqueza a sus tres hijos para evitar desincentivar su desarrollo personal. Aunque nunca visitó Buenos Aires, sigue detalladamente el panorama económico argentino.

Finalmente, sobre el comportamiento de los mercados internacionales, Fisher sostiene la premisa del "Gran Humillador", al señalar que la narrativa dominante sobre la Inteligencia Artificial desdibuja el hecho de que el ciclo alcista reciente en Estados Unidos presentó un rendimiento amplio en diversos sectores y activos. Sobre el plano político internacional, estimó que la relación entre Donald Trump y Argentina podría ser fluida por coincidencia ideológica, aunque advirtió sobre los riesgos derivados de la política arancelaria estadounidense.