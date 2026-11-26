El presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Rabinovich, presentó un proyecto de declaración, expresando su rechazo a la resolución del gobierno de Axel Kicillof que implementa el Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (Futuro), por imponer a todos los empleadores bonaerenses una carga mensual redundante, contraria al artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. También solicita que el Poder Ejecutivo que la deje sin efecto.

Al respecto, Rabinovich señaló: “Kicillof solamente piensa en su campaña, y es capaz de llevarse puestas a todas las pymes de la provincia de Buenos Aires, como ya lo hizo cuando quiso multiplicar las indemnizaciones por siete. Ahora las obliga a presentar en un registro provincial los mismos papeles que ya presentan en ARCA, solamente para que el trámite se llame como su eslogan de campaña. Está llevando a toda la Provincia a los ponchazos contra todo lo que haga el presidente Javier Milei”.