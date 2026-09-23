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Política y Economía

Proyecto libertario para transparentar las cuentas de la Provincia

Por Redacción

El bloque de La Libertad Avanza presentó en el Senado bonaerense un proyecto que busca establecer un régimen de transparencia en la Provincia y crear un portal abierto para los contribuyentes.

Se trata del “Portal Único de Transparencia Activa y Datos Abiertos” que motorizó el senador Diego Valenzuela.

La propuesta apunta a que los datos públicos estén disponibles de manera actualizada, centralizada, de acceso libre y en formatos reutilizables, y no únicamente a través de documentos escaneados. El portal comprenderá a los tres poderes del Estado, organismos constitucionales, empresas y sociedades estatales, fideicomisos, concesionarias, contratistas y entidades privadas que reciban o administren fondos públicos provinciales.

“Para nosotros es indispensable que las cuentas de la administración estatal sean claras y al alcance del escrutinio de los ciudadanos. Hoy, buena parte de esa información resulta de difícil acceso para la ciudadanía, investigadores e instituciones, por eso tenemos municipios y gobiernos provinciales que no rinden cuentas cuando malgastan la plata de la gente”, dijo el titular de la bancada de LLA, Carlos Curestis.

“La Provincia tiene alta presión tributaria, mucha burocracia, alto endeudamiento, baja inversión, déficit estructural y déficit en sus empresas públicas. Y esos datos son del ciudadano, deben estar a su disposición en una plataforma abierta”, explicó por su parte Valenzuela. 

El proyecto establece que la Provincia deberá publicar información de oficio, tanto la que produzca como la que administre. Además, contempla la designación de un responsable de transparencia en cada organismo, mecanismos de reclamo gratuitos para cualquier persona y consecuencias ante los incumplimientos.

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