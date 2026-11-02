Dónde voto: publicaron el padrón electoral para las elecciones 2027

Aunque todavía falta cerca de un año para los comicios generales, la Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón provisorio para las elecciones 2027, que se podrá consultar hasta el 30 de noviembre y verificar que los datos sean correctos o realizar reclamos por errores en los casos que corresponda. Si bien no figura la mesa de votación, si se podrá saber en qué circuito y sección electoral sufragarán los vecinos.

En esta ocasión, los interesados podrán corroborar que figuran en el padrón, pero no dónde deberán votar, ya que esa información estará disponible cuando se publique el padrón definitivo de cara a las próximas elecciones, según se informó.

"Es importante que la ciudadanía haga la consulta del padrón provisorio para verificar que sus datos estén correctos y realizar reclamos por errores u omisiones", destacó la Cámara Nacional Electoral en un comunicado.

Y remarcaron que "la participación electoral comienza también con la información. Revisar el padrón es una manera sencilla de contribuir a que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto".

En el caso de los más jóvenes, que se incorporan por primera vez al padrón, podrán verificar si fueron incluidos y de esa manera saber si están habilitados para votar.

Para realizar la consulta en www.padron.gob.ar, se debe colocar el DNI, género y el distrito electoral, esto es la provincia donde tiene domicilio. Si encuentra un error, el mismo sitio cuenta con un enlace directo para presentar reclamos, y permanecerá habilitado hasta el 30 de noviembre.