Puerto La Plata: la UCR presentó una iniciativa para frenar el cambio de nombre

El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical impulsó una propuesta en el cuerpo deliberativo de La Plata con el propósito de rechazar la intención de alterar el nombre tradicional de la terminal portuaria regional.

La presentación, articulada por el edil Gustavo Staffolani, apela a ambas cámaras de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para que archiven la iniciativa parlamentaria que promueve dicha modificación y sostengan la denominación oficial de "Puerto La Plata".

Entre los argumentos de la medida, el legislador local resaltó el lazo indisoluble entre el origen de la ciudad y el complejo naviero. La ley provincial de 1882 que fijó las bases para la fundación de la capital dispuso la edificación de la ciudad frente al atracadero de Ensenada, de modo que las obras del puerto moderno concretadas entre 1883 y 1890 conformaron el pilar económico del esquema territorial bonaerense.

Si bien el proyecto contempla el relevante legado histórico del distrito de Ensenada, sostiene que tal premisa no resulta motivo suficiente para reemplazar una identidad afianzada por más de un siglo.

Según la postura del edil platense, la trayectoria de la Ensenada de Barragán y la del Puerto La Plata constituyen un camino conjunto que exige la preservación de ambas memorias. Asimismo, subrayó que el carácter plurimunicipal del enclave ya figura en el Consorcio de Gestión, ámbito donde convergen representantes de La Plata, Berisso y Ensenada.

Por otro lado, la presentación advierte sobre los trastornos de índole operativa que causaría la variación de la marca en los registros internacionales de navegación, documentos de embarque, cartelería y sistemas de logística del comercio exterior.

Finalmente, Staffolani remarcó que las urgencias del sector pasan por la atracción de inversiones, la mejora de los accesos viales y ferroviarios, el incremento del empleo y la inserción internacional, metas que no precisan de un cambio de nombre para su concreción.