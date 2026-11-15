Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
EN LAS GÓNDOLAS

Pymes ganan espacio con precios más accesibles

Archivo

Por Redacción

Los productos de pequeñas y medianas empresas están ganando espacio frente a las grandes marcas de alimentos y artículos de consumo cotidiano en los almacenes de barrio, impulsados por diferencias de precios que, en algunos casos, superan el 50%. Las alternativas pyme pueden costar hasta un 68% menos que las primeras marcas.

Entre los productos relevados, un paquete de fideos tipo amasados con huevo cuesta $4.200 en su versión de primera marca, frente a $1.350 de una alternativa pyme, lo que representa una diferencia del 67,9%. En el caso del pan tipo artesano de 500 gramos, los precios son de $6.500 y $2.900, respectivamente, con un ahorro del 55,4%.

El papel higiénico de cuatro rollos de 80 metros cuesta $5.800 en la versión de primera marca, frente a $3.900 de una pyme, un 32,8% menos. En las galletitas de agua de 330 gramos, los valores son de $2.300 y $1.500, respectivamente, con una diferencia del 34,8%.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?