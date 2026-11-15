Pymes ganan espacio con precios más accesibles

Los productos de pequeñas y medianas empresas están ganando espacio frente a las grandes marcas de alimentos y artículos de consumo cotidiano en los almacenes de barrio, impulsados por diferencias de precios que, en algunos casos, superan el 50%. Las alternativas pyme pueden costar hasta un 68% menos que las primeras marcas.

Entre los productos relevados, un paquete de fideos tipo amasados con huevo cuesta $4.200 en su versión de primera marca, frente a $1.350 de una alternativa pyme, lo que representa una diferencia del 67,9%. En el caso del pan tipo artesano de 500 gramos, los precios son de $6.500 y $2.900, respectivamente, con un ahorro del 55,4%.

El papel higiénico de cuatro rollos de 80 metros cuesta $5.800 en la versión de primera marca, frente a $3.900 de una pyme, un 32,8% menos. En las galletitas de agua de 330 gramos, los valores son de $2.300 y $1.500, respectivamente, con una diferencia del 34,8%.