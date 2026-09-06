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Política y Economía

“Que el Ejecutivo tome nota”: Victoria Villarruel se diferenció de Javier Milei y pidió un alivio fiscal para el campo

Por Redacción

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, brindó un discurso en la inauguración de la 74° Exposición Rural de Chivilcoy y dirigió un mensaje directo hacia la administración central para reclamar reformas de fondo en materia fiscal e infraestructura.

"Argentina necesita discutir seriamente un sistema tributario que premie al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Esperamos que el Poder Ejecutivo tome nota de esta necesidad y envíe los proyectos de ley necesarios para avanzar en este sentido”, afirmó la titular del Senado.

En otro tramo de su exposición, la vicepresidenta hizo hincapié en las deficiencias estructurales que atraviesan los caminos y las vías de transporte en el interior del país, señalando que la producción requiere condiciones mínimas para desarrollarse: “Necesitamos una política productiva que mire mucho más al territorio. Aquí se habló de los caminos rurales, los puentes, los desagües, la conectividad, la energía y las rutas. Toda infraestructura productiva necesita mayor y mejor infraestructura”.

Al referirse al equilibrio entre el sector privado y el público, Villarruel expresó lo siguiente: “El Estado no reemplaza al productor ni al empresario, pero tampoco puede desatenderse de las condiciones necesarias para producir”.

Finalmente, la presidenta del Senado trazó un paralelismo entre el impacto económico de la actividad agrícola y el bienestar social de las familias. “La verdadera transformación de una comunidad ocurre cuando la producción se convierte en empleo, y el trabajo se convierte en salario, y el salario permite sostener una familia y ahorrar. Ahí está la verdadera carrera de desarrollo: en la producción, el trabajo, el salario digno y la familia”, sentenció.

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