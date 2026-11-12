Qué pasará con las naftas por la baja del petróleo

Tras la reciente caída del precio internacional del petróleo, el Gobierno nacional se refirió a la posibilidad de que la baja repercuta en el valor de los combustibles en los surtidores de la Argentina.

Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que cualquier medida vinculada a los precios dependerá de manera exclusiva de las empresas del sector.

En conferencia de prensa, el portavoz puso el foco en el rol de YPF, al considerar que la compañía estatal desempeña un papel fundamental en la provisión de combustible en el país. En esa línea, remarcó que, frente a los fuertes incrementos que supo registrar el mercado internacional, la empresa optó por no trasladar de forma lineal esas subas a los consumidores.

El funcionario explicó que el objetivo central de la estrategia de la firma es sostener la estabilidad de los precios.