Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
PRECIOS

Qué pasará con las naftas por la baja del petróleo

Archivo

Por Redacción

Tras la reciente caída del precio internacional del petróleo, el Gobierno nacional se refirió a la posibilidad de que la baja repercuta en el valor de los combustibles en los surtidores de la Argentina.

Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que cualquier medida vinculada a los precios dependerá de manera exclusiva de las empresas del sector.

En conferencia de prensa, el portavoz puso el foco en el rol de YPF, al considerar que la compañía estatal desempeña un papel fundamental en la provisión de combustible en el país. En esa línea, remarcó que, frente a los fuertes incrementos que supo registrar el mercado internacional, la empresa optó por no trasladar de forma lineal esas subas a los consumidores.

El funcionario explicó que el objetivo central de la estrategia de la firma es sostener la estabilidad de los precios.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?