Qué pasaría con alquileres, obras sociales y privatizaciones

Si finalmente la oposición se impone en la sesión especial convocada para el 15 de octubre y la Cámara de Diputados termina derogando el DNU 70/23, una multiplicidad de normas anuladas por ese decreto volverían a estar vigentes y se regirían por el marco legal previo a diciembre de 2023. Es decir, antes de que Javier Milei asumiera la presidencia del país.

El retroceso abarcaría, por ejemplo, a la ley de Alquileres: el mencionado decreto derogó la normativa y estableció que “las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres”. Además, habilitó que los contratos puedan establecerse tanto en pesos argentinos como en moneda extranjera.

También se vería afectada la desregulación de obras sociales: el Gobierno estableció que “los trabajadores que inicien una relación laboral podrán ejercer el derecho de elección” de su obra social. Hasta entonces, debían permanecer “un año en la obra social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho de opción de cambio”.

Sobre internet, el DNU desreguló los servicios de internet satelital “para permitir el ingreso de empresas como Starlink”. Posteriormente, la compañía de Elon Musk selló un acuerdo con el Gobierno.

El decreto que la oposición quiere voltear también derogó la ley de Góndolas, que garantizaba un espacio para las pequeñas y medianas empresas en las góndolas físicas y digitales.

Además, se eliminó la ley de Abastecimiento, que permitía establecer “precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios”, una herramienta que habilitaba la intervención del Estado sobre los precios y el comercio.

El DNU 70/23 también dejó sin efecto gran parte de la Ley 27.437 “Compre Argentino”, que priorizaba a los proveedores nacionales en las compras públicas.

Por otro lado, el megadecreto libertario habilitó a las sociedades y empresas con participación estatal a transformarse en sociedades anónimas “para su posterior privatización”.

En lo que respecta al comercio exterior, el texto reformó el Código Aduanero con el objetivo de facilitar el comercio internacional. “Queda prohibido prohibir las exportaciones”, resumió en su momento Milei.

Esas son solo algunas de las normas que resucitarían si Diputados logra rechazar el DNU, un texto de 366 artículos. En estos años se presentaron múltiples demandas judiciales contra distintos puntos del decreto, como el relacionado con la derogación de la Ley de Tierras, que estuvo suspendida hasta que la Corte falló a su favor.

Según fuentes oficiales, los ocho puntos enumerados mencionados más arriba serían de los más afectados, ya que no fueron ratificados por leyes posteriores, que los hubieran dotado de una mayor solidez.