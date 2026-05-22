Qué se esconde detrás de la “guerra” libertaria que se libra en las redes

Insultos, amenazas y teorías conspirativas llueven desde el último fin de semana en la red social X, el terreno virtual donde se libra la última batalla por el poder libertario a la que el presidente, Javier Milei, no quiere (o no puede) ponerle fin.

Entre mensajes crípticos, burlas al propio Milei y una caza de brujas digital contra los dueños de cuentas con seudónimos, lo que se esconde detrás es una disputa a cielo abierto entre quienes le responden a Santiago Caputo y los que sintonizan con Karina Milei, a quienes los caputistas atacan sin mencionarla descargando toda su furia en contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Es una guerra tuitera que incomoda al jefe de Estado, incapaz por ahora de mediar o volcarse por un bando desde el sábado, cuando cerca de las 14 Caputo retuiteó un mensaje de la cuenta anónima @PeriodistaRufus que criticaba a la aerolínea Flybondi —propiedad de un empresario de su entorno— y la arrobaba.

“Qué gaga”, criticó el asesor presidencial y adjuntó una imagen que, según sus seguidores, probaba que el enlace compartido por Rufus redirigía al Instagram de Menem, identificándolo como el dueño de la cuenta. Rufus fue cerrada esa misma tarde. Caputo lo interpretó como una confesión: “Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos”, escribió a las 18 de ese mismo día.

La temperatura subió cuando un usuario anónimo le propuso que se pelearan a las piñas en la calle: “Sean hombres!! Encuéntrense en la Plaza de Mayo y cáguense bien a piñas, loco”. Caputo respondió con ironía: “Yo propuse tiros, pero se sienten más cómodos con el chusmerío, las operaciones en prensa y pintarse las uñas”, remató.

El domingo amaneció con una catarata de mensajes de los seguidores de Las Fuerzas del Cielo, alineados con Caputo. Liderados por el streamer libertario Daniel Parisini (Gordo Dan) y el legislador bonaerense Agustín Romo, salieron a pedir por la cabeza de Menem y difundieron más mensajes de la cuenta atribuida al titular de la Cámara Baja. Entre ellos, uno que decía “JBM”, las iniciales de Juan Bautista Mahíques, una semana antes de su designación como ministro de Justicia. Así, buscaron probar que el usuario anónimo tenía información privilegiada del sector de Karina Milei. La diputada Lilia Lemoine salió en defensa de Menem, al advertir: “Ese tuit es falso”.

Hacia la noche, Milei buscó cambiar de tema al publicar un largo texto para defender a José Luis Espert y atacar al periodismo.

Ese mismo domingo, Menem envió un mensaje por WhatsApp a los miembros del Gabinete para despegarse de las acusaciones de Caputo y su entorno. Negó que la cuenta Rufus fuera suya y se excusó: “La persona que maneja mi Instagram copió un link de una noticia y lo reenvió a un par de grupos de WhatsApp. Se ve que el link de esa noticia random (creo q era de aeronavegación, irrelevante) llegó a varias personas. Alguna de ellas muy malintencionada y que nos odia como gobierno. Lo único importante del link es que tiene mi nombre, pero la noticia del link es, repito, irrelevante tal cual les comento”.

El diputado agregó que el link copiado de Instagram parece atribuido a su nombre, pero que eso no implica ser que la cuenta sea suya. Atribuyó el escándalo a “un error involuntario” de su colaborador y a “una canallada de algún mala leche”.

Las explicaciones no convencieron a los caputistas. El tuitero Esteban Glavinich (TraductorTeAma) desenterró una vieja entrevista de Menem en la que el diputado negaba tener community manager (CM) y decía que él era quien manejaba sus redes: “Que época cuando Martín Menem nos aclaró a todos que él no tenía CM. O sea que el que se dedica a putearme sos vos”, lo acusó y lo chicaneó: “Muy gagá”.

“Creo que le mintieron al Presidente”, advirtió el Gordo Dan

Desde el canal de streaming Neura, el Presidente ensayó una salida intermedia: “Es algo que le han plantado a Martín Menem. Está prefabricado. Martín lo explicó en el gabinete”, dijo, pero desligó a Caputo de esto al decir que para él es “como un hermano”.

El Gordo Dan retrucó: “Estoy convencido de que no es algo fabricado, sino que la cuenta pertenecía a Martín Menem. (...) No tengo dudas. Creo que le mintieron al Presidente”.

Horas después, el ideólogo libertario, Agustín Laje, también tomaría partido con un mensaje picante: “No tenía ninguna intención de meterme en este quilombo, pero cómo molesta constatar que le están mintiendo al Presidente. No solo es inaceptable desde el punto de vista moral, sino también peligroso desde el político. Lejos de proteger al poder, la mentira lo corroe desde adentro”.

A mitad de semana, Lemoine volvió a salir en defensa Menem con un argumento singular: recuperó un viejo tuit de la cuenta Rufus que decía estar enamorado de ella y fantasear con ser su “Gojo Satoru libertario”, personaje del anime Jujutsu Kaisen. “Hasta yo tuve que googlear de qué anime era el personaje. Si yo, que soy otaku, tuve que buscarlo, ¿ustedes creen que Martín Menem sabe lo que es Jujutsu Kaisen? Con eso solo, yo ya sé que no es de él la cuenta”, sentenció.