“Queremos ponerle un marco legal a nuestra actividad”

Los choferes de aplicaciones de viajes reclamaron al municipio y al Concejo Deliberante local que regulen la actividad y establezcan reglas claras para todos los sectores del transporte de pasajeros. Así lo plantearon durante una entrevista en el programa “Despierten Bonaerenses”, en EL DIA, en medio del conflicto que mantienen con taxistas y remiseros.

“Queremos una regulación de la actividad”, señalaron los conductores, quienes plantearon la necesidad de contar con una seguridad jurídica y reglas que consideren justas para todos. En ese sentido, indicaron que el Municipio y el Concejo deberían encabezar una mesa de trabajo para avanzar con un proyecto.

Los choferes sostuvieron que una norma les permitiría trabajar legalmente y evitar el secuestro de sus vehículos. Y que estar dispuestos a aceptar un registro profesional, un seguro específico, el pago del monotributo y otras exigencias vinculadas con el transporte de pasajeros.