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Política y Economía

Quién es el político que más “odio/rechazo” genera entre los argentinos

Una consultora hizo el relevamiento en base al voto “anti” que predominó en las últimas elecciones

Por Redacción

La ex presidenta Cristina Kirchner es la dirigente política que mayor “odio/rechazo” genera entre los argentinos, con el 37,8%, seguida por el presidente Javier Milei, con 20,6%, y el gobernador Axel Kicillof, con 18,9%, según una nueva encuesta nacional difundida por DC Consultores.

El estudio, realizado entre el 28 y el 31 de agosto sobre 2.345 casos a nivel nacional, indagó sobre las “sensaciones que despiertan” siete de las principales figuras de la política argentina, elaboró nueve ránkings, seis vinculados con sentimientos negativos y tres con percepciones positivas.

En la categoría “odio/rechazo”, detrás de Cristina, Milei y Kicillof se ubicaron la senadora Patricia Bullrich, con 10,2%, el ex presidente Mauricio Macri, con 6,4%, el ex ministro de Economía Sergio Massa, con 5,9%, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, con apenas 0,2%.

El panorama cambia cuando la pregunta apunta a quién genera mayor “desconfianza/temor”: allí el primer puesto correspondió a Massa, con 25,8%, seguido por Villarruel, con 17,1%, y Kicillof, con 15,4%.

En tanto, ante la consulta sobre qué dirigente provoca mayor miedo a “perder lo que tengo”, Macri quedó al frente con el 30,9%, Kicillof ocupó el segundo lugar con 23,6% y Massa quedó tercero con 14,5%.

Otro de los ránkings midió la “vergüenza ajena” que generan las figuras políticas. Kicillof encabezó ese apartado con el 29,1%, seguido por Massa, con 20,3%, y Villarruel, con 15,6%.

Cristina Kirchner volvió a quedar primera cuando los encuestados fueron consultados sobre “decepción/hartazgo”, con el 26,8%. Detrás aparecieron Kicillof, con 19,5%, y Villarruel, con 19,1%.

La Vicepresidenta, por su parte, lideró ampliamente la categoría “indiferencia”, con 26,3%, mientras que Macri quedó segundo, con 22,6%, y Massa tercero, con 18,5%.

Milei y Bullrich lideran las sensaciones positivas

La encuesta también incluyó tres categorías destinadas a medir sentimientos positivos hacia los dirigentes. Milei encabezó el ránking de “expectativa/esperanza”, con 29,6%, seguido por Bullrich, con 23,8%, y Kicillof, con 20,3%.

En “alivio/satisfacción”, Bullrich obtuvo el porcentaje más alto de las tres categorías positivas: alcanzó el 36,9%, mientras Milei quedó segundo con 13,2% y Villarruel tercera con 12,4%.

El Presidente volvió a ocupar el primer lugar cuando la pregunta fue quién genera mayor “confianza/admiración”, al obtener el 28,6%, seguido por Bullrich, con 25%, y Cristina Kirchner, con 21,4%.

La consultora advirtió entre las conclusiones del relevamiento sobre una “severa crisis de representación en la oposición tradicional” y sostuvo que “el peronismo necesita nuevas caras y los outsiders se posicionan en la tribuna”. “Las figuras históricas de la política quedan relegadas ante un electorado que exige transparencia, la erradicación de la corrupción y el surgimiento de liderazgos sin antecedentes de gestión gastados”, señaló.

El informe agregó que “la incapacidad de la oposición para articular una alternativa competitiva o un candidato definido consolida la preeminencia del proyecto oficialista”, mientras que el escenario deja “en evidencia un mapa político donde la ciudadanía sitúa sus demandas en el centro del debate y premia la determinación del rumbo gubernamental frente a la falta de renovación de la dirigencia tradicional”.

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