Quién es el político que más “odio/rechazo” genera entre los argentinos

La ex presidenta Cristina Kirchner es la dirigente política que mayor “odio/rechazo” genera entre los argentinos, con el 37,8%, seguida por el presidente Javier Milei, con 20,6%, y el gobernador Axel Kicillof, con 18,9%, según una nueva encuesta nacional difundida por DC Consultores.

El estudio, realizado entre el 28 y el 31 de agosto sobre 2.345 casos a nivel nacional, indagó sobre las “sensaciones que despiertan” siete de las principales figuras de la política argentina, elaboró nueve ránkings, seis vinculados con sentimientos negativos y tres con percepciones positivas.

En la categoría “odio/rechazo”, detrás de Cristina, Milei y Kicillof se ubicaron la senadora Patricia Bullrich, con 10,2%, el ex presidente Mauricio Macri, con 6,4%, el ex ministro de Economía Sergio Massa, con 5,9%, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, con apenas 0,2%.

El panorama cambia cuando la pregunta apunta a quién genera mayor “desconfianza/temor”: allí el primer puesto correspondió a Massa, con 25,8%, seguido por Villarruel, con 17,1%, y Kicillof, con 15,4%.

En tanto, ante la consulta sobre qué dirigente provoca mayor miedo a “perder lo que tengo”, Macri quedó al frente con el 30,9%, Kicillof ocupó el segundo lugar con 23,6% y Massa quedó tercero con 14,5%.

Otro de los ránkings midió la “vergüenza ajena” que generan las figuras políticas. Kicillof encabezó ese apartado con el 29,1%, seguido por Massa, con 20,3%, y Villarruel, con 15,6%.

Cristina Kirchner volvió a quedar primera cuando los encuestados fueron consultados sobre “decepción/hartazgo”, con el 26,8%. Detrás aparecieron Kicillof, con 19,5%, y Villarruel, con 19,1%.

La Vicepresidenta, por su parte, lideró ampliamente la categoría “indiferencia”, con 26,3%, mientras que Macri quedó segundo, con 22,6%, y Massa tercero, con 18,5%.

Milei y Bullrich lideran las sensaciones positivas

La encuesta también incluyó tres categorías destinadas a medir sentimientos positivos hacia los dirigentes. Milei encabezó el ránking de “expectativa/esperanza”, con 29,6%, seguido por Bullrich, con 23,8%, y Kicillof, con 20,3%.

En “alivio/satisfacción”, Bullrich obtuvo el porcentaje más alto de las tres categorías positivas: alcanzó el 36,9%, mientras Milei quedó segundo con 13,2% y Villarruel tercera con 12,4%.

El Presidente volvió a ocupar el primer lugar cuando la pregunta fue quién genera mayor “confianza/admiración”, al obtener el 28,6%, seguido por Bullrich, con 25%, y Cristina Kirchner, con 21,4%.

La consultora advirtió entre las conclusiones del relevamiento sobre una “severa crisis de representación en la oposición tradicional” y sostuvo que “el peronismo necesita nuevas caras y los outsiders se posicionan en la tribuna”. “Las figuras históricas de la política quedan relegadas ante un electorado que exige transparencia, la erradicación de la corrupción y el surgimiento de liderazgos sin antecedentes de gestión gastados”, señaló.

El informe agregó que “la incapacidad de la oposición para articular una alternativa competitiva o un candidato definido consolida la preeminencia del proyecto oficialista”, mientras que el escenario deja “en evidencia un mapa político donde la ciudadanía sitúa sus demandas en el centro del debate y premia la determinación del rumbo gubernamental frente a la falta de renovación de la dirigencia tradicional”.