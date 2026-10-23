Quieren cambiarle el nombre al Puerto La Plata y ya hay polémica

Una vieja polémica ha vuelto a escena. Es la que tiene que ver con el cambio de nombre del Puerto La Plata, una aspiración del municipio de Ensenada que acaba de dar un primer paso en la Cámara de Diputados de la Provincia.

Ya hubo un intento en 2024 cuando la entonces diputada y actual presidenta de la terminal portuaria, Susana González, presentó un proyecto de ley en ese sentido. La iniciativa avanzó y se terminó aprobando en la Cámara baja, pero en el Senado se frenó y perdió estado parlamentario.

El caso es que la ofensiva ensenadense fue retomada por la diputada Silvina Nardini que, como González, está alineada al proyecto político del intendente Mario Secco.

Nardini quiere rebautizar al puerto con el nombre de “Puerto Región Capital en la Ensenada de Barragán”. Su proyecto dio un primer paso ya que fue aprobado en la comisión de Asuntos Marítimos de la Cámara baja que preside la diputada oriunda de Ensenada.

“Como ensenadense, para mí es un orgullo y fundamentalmente un acto de justicia. Este puerto nace siendo Puerto de la Ensenada de Barragán. Luego, con la construcción de la ciudad de La Plata, y al nombrarla capital de la Provincia, se le cambia el nombre al puerto”, sostuvo Nardini.

La polémica, rápidamente, se instaló. El que salió con los tapones de punta a oponerse fue el senador por La Plata Marcelo “Chuby” Leguizamón. “Necesitamos más puerto, no otro nombre”, dijo.

“Hay cosas que no se discuten, porque ya las escribió la historia. El Puerto La Plata está en Ensenada y en Berisso. Lo sabemos. Lo que parece haberse olvidado es por qué existe. En 1880 la Provincia se quedó sin capital y decidió fundar una nueva. Las Lomas de la Ensenada no se eligieron por el paisaje. Se eligieron porque ahí la nueva capital podía tener su propio puerto de ultramar. La ciudad se fundó en 1882, las obras del puerto empezaron en 1883 y el puerto se inauguró el 30 de marzo de 1890. A este puerto no le pusieron el nombre de una ciudad vecina: se construyó para esa ciudad. Se llama La Plata porque nació para La Plata”, esgrimió el senador.