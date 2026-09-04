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Quirno, sobre las Islas Malvinas: “Acá no hay River-Boca, acá estamos defendiendo la camiseta argentina”

El canciller defendió los anuncios que formuló el presidente Javier Milei

Por Redacción

El canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó que los anuncios del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas no pasan por hacer un River-Boca de la cuestión, sino de "defender" la camiseta argentina.

"El Presidente invitó a toda la sociedad y sectores políticos estar detrás de esta causa. Estamos defendiendo los intereses nuestros en las Islas Malvinas", señaló Quirno en declaraciones a la prensa.

"En lo que respecta a mezquindades o declaraciones, con el tiempo se va a estar viendo que esto es una estrategia integrada. Acá no hay River-Boca, acá lo que estamos defendiendo es la camiseta argentina", agregó.

Para el funcionario es "sumamente importante el paso que dio el Presidente con los anuncios" y sostuvo que "nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Dos de las tres medidas están ya en el Boletín Oficial (de hoy)".

En otro tramo, añadió que los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dan "mayor notoriedad" al reclamo argentino. "Nosotros las tomamos como una situación entre Estados Unidos y Gran Bretaña, pero nos permite diseñar esta estrategia", agregó.

Sobre la Base Militar que se construiría en Tierra del Fuego, Quirno indicó: "Es fundamental para tener presencia con respecto a ser un polo logísticos y también de las actividades en el Atlántico Sur", al tiempo que desestimó conflictos bélicos.

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