Radicales meten presión para ir a elecciones con lista propia

Dirigentes del radicalismo bonaerense salieron ayer a plantear que el partido debe ir con candidatos propios tanto en la Nación como en la Provincia, en el marco de los tironeos que existen con algunos sectores que coquetean con algún acuerdo con La Libertad Avanza.

Uno de los abanderados de esa postura es el presidente de la Convención bonaerense de la UCR, Pablo Nicoletti, quien planteó que el partido “debe elaborar un proyecto común para la Provincia que, a la vez, sirva de sustento a un candidato presidencial de la UCR”. En esa línea, ratificó que el radicalismo debe construir su alternativa “por fuera de La Libertad Avanza y del kirchnerismo”. Y añadió: “Es mentira que nosotros estamos debatiendo algún tipo de alianza con un sector o con otro”.

En esa misma línea se expresó el histórico intendente de Tandil, Miguel Lunghi. “Lista 3. Como radical de cuna y tumba esa va a ser mi postura siempre. Es la postura que defendí en Gualeguaychú y es la que voy a seguir defendiendo cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo”, afirmó.