Radicales quieren que el partido tenga candidato presidencial propio

Más de 500 radicales de la provincia de Buenos Aires participaron ayer en Baradero del Encuentro Provincial de la UCR, organizado por la Convención Provincial. La jornada dejó dos mensajes centrales: una fuerte crítica al programa económico del Gobierno nacional por su impacto en las familias, y la decisión de que el partido sea la alternativa nacional, con un candidato a presidente propio.

Acompañaron el encuentro durante toda la jornada el presidente del Comité Provincia de la UCR, Emiliano Balbín; la vicepresidenta del Comité Provincia, Josefina Mendoza; el secretario general, Matías Civale; el presidente de la UCR de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Rossi, y el presidente del Comité Baradero, Martín Genoud, entre otros dirigentes.

En el Club Sportivo, convencionales, legisladores, concejales, autoridades partidarias, jóvenes, militantes y afiliados llegados desde los distintos puntos de la Provincia debatieron sobre la situación del país.

La preocupación por la economía de las familias atravesó toda la jornada. Los radicales advirtieron que “la baja de la inflación no se refleja en el bolsillo: los salarios y las jubilaciones no alcanzan, crece la desocupación, las familias se endeudan para cubrir gastos básicos y cierran comercios y pymes en los distritos de la Provincia”.

También cuestionaron que el ajuste recaiga sobre los sectores medios y trabajadores, y que el retiro de la obra pública y de los fondos nacionales traslade el costo a la Provincia y a los municipios.

En el panel de Economía, el economista Daniel Artana expuso las inconsistencias del programa económico nacional y su impacto en el empleo, las pymes y los hogares. Luego, en el panel de Análisis Político, Lara Goyburu, directora ejecutiva de la consultora Management & Fit, presentó un análisis del humor social y del escenario político de cara a los próximos años. En ambos hubo un intenso intercambio con los asistentes.

La jornada había comenzado con la presentación de las comisiones de trabajo de la Convención: 10 comisiones permanentes y 3 comisiones asesoras, que en los próximos meses elaborarán propuestas sobre los principales temas de la agenda bonaerense.

El cierre institucional estuvo a cargo de Pablo Nicoletti, presidente de la Convención, y de Leonel Chiarella, presidente del Comité Nacional de la UCR. Ambos coincidieron en que la alternativa nacional debe ser la Unión Cívica Radical, con un candidato a presidente radical, y con propuestas concretas para recuperar el trabajo, la producción y la economía de las familias.

“Hay familias que no llegan a fin de mes y trabajadores que pierden su empleo. El radicalismo no va a mirar para otro lado: la alternativa es la UCR, con un candidato a presidente radical”, afirmó Nicoletti.