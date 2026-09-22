Ramallo negó un “doble cobro” y defendió la tasa para tránsito pesado

La Municipalidad de Ramallo salió al cruce de la denuncia de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) por el sistema de control instalado en Villa General Savio y negó que se trate de un “peaje encubierto”. El Ejecutivo, a cargo de Mauro Poletti, sostuvo que la Tasa de Tránsito Pesado existe desde 2002 y que la modificación consiste en ampliar el universo de contribuyentes.

La polémica surgió por los pórticos colocados en el acceso a la zona industrial y los montos que deben afrontar los camiones. Según Fadeeac, los cobros podrían alcanzar los $37.000 por ingreso o pesaje. El Municipio, en cambio, afirmó que la tasa es de $25.000 por ingreso y rechazó que exista una doble imposición.

Según la explicación oficial, el nuevo pago reemplaza el importe que antes se abonaba directamente en las playas de las plantas industriales.

El sistema, adjudicado a Plus Byte SRL, utiliza tecnología de pesaje dinámico y dispositivos TAG para identificar a los vehículos.

La Comuna señaló además que los recursos se destinan al mantenimiento de la red vial, incluyendo calzadas, iluminación y asistencia vial. Para los transportistas radicados en Ramallo, informó que el pago se realiza una vez por día y permite hasta 10 accesos.

El tema viene generando polémica desde la semana pasada y hasta amenazas de presentaciones en la justicia.