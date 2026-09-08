Ravier: “Cualquier comparación entre Milei y Galtieri nos parece equivocada”

El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó hoy cualquier hipótesis de conflicto bélico por las Islas Malvinas y aseguró que la base naval que el Gobierno proyecta construir en Tierra del Fuego será “ciento por ciento argentina”, sin financiamiento ni participación material de los Estados Unidos.

“Es un anuncio diplomático, pacífico y no militar. No existe ninguna hipótesis de conflicto bélico en este sentido”, afirmó Ravier durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada.

El funcionario rechazó, además, las comparaciones hechas desde algunos sectores de la oposición entre la política anunciada por el presidente Javier Milei sobre Malvinas y la adoptada durante la dictadura por Leopoldo Galtieri: “Cualquier relación que se quiera establecer nos parece equivocada”.

“Claramente, el reclamo que todos pudieron escuchar en la cadena nacional es pacífico y diplomático, no militar. Es totalmente distinto. Además, este es un gobierno democrático”, sostuvo.

Más adelante Ravier negó que exista un acuerdo con Washington para la construcción de la nueva base naval en Tierra del Fuego y aseguró que la iniciativa corresponde exclusivamente a la Argentina: “La base será ciento por ciento argentina. No existe colaboración material de Estados Unidos para construirla".

Reveló que Milei le pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que incorpore al proyecto de Presupuesto 2027 las partidas necesarias para financiar su construcción. El vocero señaló que la ubicación de la base tiene una importancia estratégica que excede la cuestión Malvinas y apunta también hacia la Antártida. “Nosotros creemos que el Reino Unido es el pasado y que la Argentina es el futuro”, sostuvo Ravier, quien destacó que el proyecto trasciende incluso los plazos de una eventual segunda presidencia de Milei.

Respecto de la relación con Estados Unidos, aclaró que tampoco hubo un pedido del mandatario argentino a Donald Trump para que intercediera ante Gran Bretaña por la disputa de soberanía. “No hubo un acuerdo con Estados Unidos para construir la base naval. Tampoco existió un pedido del presidente Milei a Donald Trump para que revea la situación con Inglaterra”, precisó.

Ravier también detalló el alcance de las sanciones contra las compañías vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean las Islas Malvinas. “Cualquier empresa o proveedor asociado con la exploración o explotación en la zona de Malvinas no podrá celebrar acuerdos con el Gobierno argentino, adherir al RIGI, recibir incentivos fiscales ni participar, por ejemplo, de la explotación de Vaca Muerta”, explicó.

El vocero indicó que las medidas están contempladas en la Ley Nº26.659 y aseguró que “al menos tres de las mayores empresas de la industria petrolera” anunciaron en los últimos días que se desvinculaban de Sea Lion y de compañías que operan en la zona.

Sobre Chile, Ravier afirmó que el gobierno de José Antonio Kast respaldará el reclamo argentino de soberanía y se comprometió a “no proporcionar ayuda logística para la explotación de hidrocarburos en Malvinas”. Sin embargo, dijo no contar con información sobre el anuncio de una ruta marítima entre las islas y Punta Arenas.

Ravier confirmó además que un eventual viaje de Milei a Londres se encuentra entre las posibilidades que analiza el Gobierno, aunque aclaró que todavía no está definido y explicó: “Por el momento, no está confirmada la presencia del Presidente en Londres”. “No tengo fechas ni confirmación del viaje, aunque sé que está entre las posibilidades”, explicó.