Reacción del Episcopado: “Su serenidad y confianza nos reconfortan”

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) convocó a la comunidad católica a unirse en oración por la salud del papa León XIV ante la cirugía a la que afrontará esta semana, a poco menos de un mes que realice su viaje pastoral al país.

Ante la noticia de la operación, la cúpula episcopal señaló en un comunicado que la institución “invita a todo el Pueblo de Dios a unirse en una oración especial por el Papa León XIV, ante la intervención quirúrgica a la que será sometido”. En ese mismo sentido, los prelados manifestaron sus intenciones: “Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”.

El comunicado también hizo alusión a las palabras expresadas por el Pontífice al anunciar la operación. Al respecto, la CEA sostuvo que “la serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él, como nos lo ha pedido”.

En este marco, los obispos argentinos hicieron un llamado a seguir “acompañándolo con nuestro afecto, cercanía y oración, y confiándolo especialmente al cuidado maternal de la Virgen María”.

La declaración pública cuenta con las firmas del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo (Arzobispo de Mendoza), y del secretario general de la entidad, monseñor Raúl Pizarro (Obispo Auxiliar de San Isidro).