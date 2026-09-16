Reanudan el debate por la reforma electoral

La Libertad Avanza rechazó en el Senado el pedido de los bloques aliados de debatir la implementación de Ficha Limpia en forma separada de la reforma electoral, cuyo eje central es la eliminación de las PASO, una propuesta que sigue sin lograr los votos necesarios.

El debate sobre la reforma electoral se reanudó ayer en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el senador libertario Agustín Coto, luego de permanecer frenada durante cuatro meses por las diferencias entre el oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista.

El debate quedó ahora en cuarto intermedio, sin una fecha definida para su reanudación, mientras el oficialismo busca reunir los consensos necesarios para avanzar con la reforma electoral y resolver el principal punto de conflicto: el futuro de las PASO.

En el oficialismo esperan que el Gobierno nacional pueda reunir los votos necesarios para cumplir con su objetivo central: evitar la realización de las elecciones primarias obligatorias en 2027 para definir los candidatos presidenciales y a legisladores nacionales.

Uno de los datos centrales de la reunión fue que los bloques aliados de la UCR y el PRO volvieron a reclamar que Ficha Limpia se trate en forma separada, mientras mantienen sus diferencias con el principal objetivo del Gobierno: la eliminación de las PASO.

Al comenzar la reunión, Goerling Lara pidió que Ficha Limpia tenga un tratamiento independiente, una alternativa que el oficialismo rechaza, según supo la Agencia Noticias Argentinas. “Es importante dar la discusión independiente del otro proyecto de reforma política”, afirmó el senador del PRO.

Además, destacó el trabajo que viene realizando junto a otros senadores para alcanzar un texto consensuado que permita emitir dictamen y llevarlo al recinto, con el objetivo de que la norma pueda ser aprobada “lo antes posible”.

Por su parte, la radical Mariana Juri volvió a reclamar el tratamiento de Ficha Limpia y sostuvo que “estos son tiempos importantes para que la política dé ejemplaridad y Ficha Limpia es un paso importante en esa dirección”.

Desde el peronismo, el senador Jorge Capitanich propuso incorporar al proyecto de Ficha Limpia la “obligatoriedad de exámenes psicofísicos y toxicológicos”.