Reapareció el Pata Medina con un acto en Punta Lara

Juan Pablo “Pata” Medina volvió a mostrarse públicamente al frente de una movilización sindical y dejó en claro que pretende recuperar el control de la Uocra La Plata. El dirigente encabezó el jueves por la noche una asamblea junto a su hijo Cristian “Puly” Medina, que reunió a unas 600 personas en el camping que el gremio posee en Punta Lara.

La convocatoria tuvo como principal objetivo exigir el levantamiento de la intervención de la seccional platense, vigente desde 2017, cuando Medina fue detenido por orden de la Justicia federal. Bajo la consigna “Pata y Puly conducción. Fuera intervención”, el sector buscó exhibir capacidad de movilización.

El encuentro estuvo precedido por una caravana de motos. Según muestran videos difundidos de la movilización, algunos participantes circularon sin casco, cruzaron semáforos en rojo y realizaron maniobras peligrosas en plena vía pública.

En el camping, los manifestantes se congregaron entre bombos, banderas argentinas y bengalas, mientras efectivos de la Policía bonaerense permanecían desplegados en las inmediaciones ante la posibilidad de incidentes.

Durante los días previos, los seguidores de Medina realizaron asambleas en distintas obras de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Brandsen, además de impulsar medidas de protesta vinculadas con la actividad de empresas contratistas de YPF.

La reaparición del Pata Medina se produjo en un escenario de creciente conflictividad dentro de la Uocra regional, donde distintas facciones mantienen una disputa por la representación de los trabajadores y el control de espacios sindicales. El principal sector enfrentado con el de los Medina es el que responde a Iván Tobar, dirigente que ganó protagonismo en la disputa por el poder sindical en la Región y que ahora está detenido.

La rivalidad entre ambas facciones estuvo atravesada por movilizaciones, denuncias cruzadas y episodios de violencia, en una pelea por la representación de los trabajadores de la construcción que se mantiene abierta pese a la intervención de la seccional platense.

La presencia de Tobar en el escenario gremial platense constituye otro de los elementos de tensión para las aspiraciones del Pata Medina de regresar a la conducción. La disputa entre ambos sectores se ha convertido en uno de los principales focos de conflictividad sindical de la Región, con enfrentamientos que en distintas oportunidades requirieron la intervención de las fuerzas de seguridad.

Uno de los episodios más recientes ocurrió durante la madrugada del jueves, cuando un grupo identificado con el sector de los Medina intentó ingresar a la planta de AESA, ubicada dentro del complejo industrial de YPF en Ensenada.

Según la información policial, el incidente comenzó alrededor de las 5.30 en el acceso de Puerta 4, cuando manifestantes intentaron mezclarse con los operarios que ingresaban a trabajar. La situación derivó en insultos, piedrazos contra los efectivos y una intervención policial con disparos de balas de goma para dispersar a los involucrados.

El Comando Patrulla de Ensenada informó que no se registraron heridos durante ese procedimiento y que los manifestantes se retiraron hacia Camino Vergara.

La tensión ya había tenido otro capítulo dos noches antes, cuando una olla popular realizada en Ensenada terminó con un hombre de 36 años herido de bala en una pantorrilla y doce personas detenidas.

De acuerdo con el parte policial, en el enfrentamiento participaron integrantes de dos sectores enfrentados de la Uocra, uno vinculado a Puly Medina y otro identificado con la conducción intervenida. La discusión escaló hasta provocar una intervención de efectivos de Infantería.