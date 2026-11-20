Máximo Kirchner reapareció en la escena pública en medio de las discusiones por la eliminación de las PASO en el Congreso. En ese marco, profundizó sus críticas para el gobierno de Javier Milei y advirtió que impulsará acciones de resistencia para enfrentar las medidas tomadas desde Casa Rosada.

“Tenemos un Gobierno mucho más preocupado en discutir el instrumento electoral que en solucionar los problemas de la gente. Están viendo cómo arman una arquitectura electoral, en vez de ver cómo arman una arquitectura económica de desarrollo para Argentina para que haya más trabajo, para que haya una distribución del ingreso más justa”, inició el diputado nacional.

Asimismo, el líder de La Cámpora invitó a discutir el programa económico que implementó el gobierno nacional tras su llegada al poder hace casi tres años. “Tenemos que discutir estas cosas sin miedo porque si no lo hacemos vamos a enfrentar una nueva frustración en la Argentina. Necesitamos expresar un programa de país, un proyecto político diferente al que nos quieren imponer. Tenemos que tener el coraje y la valentía de pensar más allá de lo que nos quieren permitir pensar”, cuestionó.

Por su parte, Kirchner se refirió también a la compleja situación socio-económica que enfrenta el país y la implicancia que ha tomado Estados Unidos en el último tiempo. “Nuestro país está mal, este modelo económico está agotado, está muerto y solo se sostiene desde Estados Unidos como pasó el año pasado que tuvo que venir el secretario del Tesoro de Estados Unidos a ponerla. Hay que asumir que esto fracasó de la peor manera y lo digo con dolor. Es doloroso y va a costar mucho salir si no discutimos en serio los problemas que tenemos”, expresó.

“Y algunos dicen 'ahí estás otra vez armando quilombo'. Sí, vamos a armar todo el quilombo que haya que armar porque nuestra sociedad no soporta una frustración más”, sentenció.