Rechazan la prisión domiciliaria para Claudio Uberti y seguirá detenido

El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº1 rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Claudio Uberti, el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Uberti cumple una condena de 4 años y seis meses de prisión por el intento de contrabando de 800 mil dólares en la conocida "valija de Antonini Wilson".La resolución, firmada por la jueza de ejecución Sabrina Namer, determinó que el exfuncionario "de momento, deberá continuar alojado en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza".

A pesar de la negativa al beneficio de la domiciliaria, la magistrada ordenó una serie de medidas estrictas para garantizar el control de la salud del interno. Además, las autoridades del Penal de Ezeiza deberán remitir un reporte mensual detallando la evolución física y psicológica de Uberti.

El argumento del "terror" y la respuesta de la JusticiaLa defensa de Uberti fundó su pedido en dos ejes: sus dolencias físicas y el "estado de terror permanente" que el exfuncionario dice padecer tras haber declarado como imputado colaborador (arrepentido) en la causa "Cuadernos". En audiencias previas, Uberti llegó a manifestar que temía ser trasladado con la población carcelaria común, donde es considerado un "buchón", e incluso amenazó con no responder más preguntas hasta salir de la cárcel.

La respuesta de la jueza Namer que "no hay evidencia alguna que vincule la voluntad de declarar de Uberti con las condiciones de detención, y mucho menos, el contenido de sus declaraciones con el otorgamiento o no de una prisión domiciliaria". La magistrada fue tajante al señalar que los argumentos de la defensa buscaron "suplir la falta de cumplimiento de los requisitos legales (...) con manifestaciones imprecisas y hasta presiones veladas". En la misma línea, el fiscal Nicolás Czizik se opuso al beneficio al considerar que el cuadro de salud no alcanza el "umbral de gravedad" requerido por la ley.