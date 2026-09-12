Reclaman por el proyecto para que Provincia mantenga los patrulleros

El senador bonaerense Mario Ishii presentó en julio pasado un proyecto para que el Gobierno provincial asuma los gastos de mantenimiento y funcionamiento de los patrulleros de la Policía bonaerense. La iniciativa también contempla a los móviles adquiridos por los municipios a través del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad.

El proyecto establece que Provincia debería afrontar los costos de mantenimiento, reparaciones, repuestos, neumáticos, seguros y combustible de los vehículos policiales. En caso de que los recursos transferidos resulten insuficientes, la diferencia debería ser cubierta por el Ejecutivo bonaerense y no por los municipios.

Fuentes muy cercanas al senador señalaron ahora que la iniciativa permanece sin tratamiento en la Legislatura y denunciaron que fue “cajoneada”. Además, plantearon que el hecho de que las comunas deban destinar recursos propios al mantenimiento de los patrulleros termina afectando la ejecución de otras partidas presupuestarias previstas para obras y servicios.

Ishii sostiene que la seguridad pública y la conducción de la Policía bonaerense son responsabilidades de la Provincia y que, por ese motivo, también debería corresponderle garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de los móviles.

Desde su entorno insistieron en el pedido para que el proyecto presentado en julio sea puesto en tratamiento.