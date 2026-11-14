Reclamo del campo a la Provincia por la suba del 16% en los fletes de granos

CARBAP, CONINAGRO y el Centro de Acopiadores de Cereales rechazaron la decisión del Gobierno bonaerense de fijar un aumento del 16% en las tarifas de referencia del transporte de granos. Las entidades denunciaron que el Ministerio de Transporte provincial impuso un porcentaje superior al 15% que reclamaban los propios transportistas y cuestionaron su intervención en la negociación.

El conflicto se produjo en la reunión de la Comisión de Transporte de Granos provincial, de la que participaron cámaras transportistas y representantes de los dadores de cargas. Según el comunicado conjunto, las diferencias entre los cálculos de costos impidieron consensuar una actualización.

Las tres entidades indicaron que ofrecieron inicialmente una suba del 8,3%, correspondiente a lo que consideraron el aumento de los “costos reales”, y luego elevaron su propuesta hasta el 11,5%. Sin embargo, señalaron que el Ministerio terminó laudando un incremento del 16%. Calificaron la decisión de arbitraria y dejaron asentado su rechazo en el acta oficial.

El malestar también tiene un antecedente. Según recordaron, en abril se había acordado un aumento del 14% en la Mesa de Transportes de La Plata. Pero, ante la presión de bloqueos de rutas y puertos, la Provincia avaló posteriormente en Necochea una suba del 16%, sin la conformidad de las entidades dadoras de cargas.

Para las organizaciones, aquel episodio marcó el comienzo de la “desinstitucionalización” del espacio que discute las tarifas de referencia.

En esta oportunidad, afirmaron que las autoridades justificaron el laudo en la necesidad de evitar un conflicto. Las entidades cuestionaron ese argumento y sostuvieron que establecer un valor superior al solicitado por los transportistas para prevenir medidas de fuerza termina convalidando las presiones.

“Cuando el Estado reemplaza la negociación por la imposición y premia la presión por encima del diálogo, deja de ser garante de la institucionalidad para convertirse en parte del problema”, expresaron.

Las organizaciones ratificaron su defensa del diálogo, el consenso y el respeto por los acuerdos. Además, recordaron a productores y operadores del comercio de granos que, según señalaron, las tarifas son orientativas y de libre negociación entre las partes. Por eso, recomendaron consultar los valores de los fletes locales antes de contratar viajes.