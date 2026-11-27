Las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires solicitaron cambios a la propuesta del gobierno de Axel Kicillof que obliga a partir de enero de 2027 a las empresas de la provincia de Buenos Aires a presentar una declaración jurada mensual con información sobre los salarios y las jornadas laborales de sus empleados.

Desde la entidad profesional, en una carta remitida al Ministerio de Trabajo bonaerense, la Presidenta Lucía Barcia le solicita al gobierno provincial postergar la implementación de la medida y eximir del alcance de la misma a empresas con hasta 5 trabajadores.

La nueva obligación de la administración bonaerense alcanzará tanto a las grandes compañías como a las pymes, independientemente de la actividad económica que desarrollen y de la cantidad de trabajadores que tengan.

“Solicito que se exima del cumplimiento de esta Resolución a los empleadores con una planta de personal de hasta cinco (5) trabajadores y, al mismo tiempo, que se postergue su entrada en vigencia hasta tanto se obtenga, mediante el diálogo y el trabajo conjunto del grupo ya habilitado, una versión simplificada y con herramientas digitales disponibles, que permita a los empleadores alcanzados cumplir con los requisitos de la Resolución”, expresó Barcia en el pedido oficial.

Adhesión con otras entidades

“El Consejo adhiere al pronunciamiento conjunto realizado por la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), entidades que, al igual que nosotros, han solicitado la apertura de una mesa de diálogo que permita revisar las condiciones de implementación del sistema”, agregó.

Su cumplimiento representará una significativa carga administrativa mensual, sobre todo para aquellos entes que, por pequeños, no cuentan con personal administrativo que pueda cargar datos y en los que esa tarea será trasladada, como otras, a la figura de su Contador, agregaron desde el Consejo Profesional.