Récord de exportaciones: más de US$ 10 mil millones

La balanza comercial argentina registró en septiembre un superávit de US$ 2.976 millones, impulsado por el fuerte crecimiento de las exportaciones, que tocaron un récord histórico al superar los 10.000 millones de dólares, con una leve baja de las importaciones. El saldo fue US$ 2.039 millones superior al de igual mes de 2025.

Según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) que difundió ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el noveno mes del año las exportaciones alcanzaron un valor de US$ 10.036 millones, lo que representó una suba interanual de 23,5%, impulsado por un alza de 16,4% en los precios y de 6,1% en las cantidades.

El dato fue celebrado por el presidente, Javier Milei, quien al participar de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, en Neuquén, celebró el rol de Vaca Muerta que, dijo, “exporta como nunca” y destacó “en menos de tres años, pasamos de ser un país que apenas se autoabastece a ser un exportador de primer nivel de la región”.

De acuerdo con el reporte oficial, entre enero y septiembre las exportaciones sumaron US$ 77.267 millones, representando un incremento de 21,6% frente al mismo período de 2025. Las importaciones, en tanto, alcanzaron US$ 56.069 millones, con una baja de 2,5 por ciento.

Las ventas externas de productos primarios aumentaron un 9,2%, alcanzando los US$ 2225 millones. El rubro que más ingresos produjo fue Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), con US$ 3495 millones.

En segundo lugar se ubicaron las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que logró ventas por US$ 2534 millones. Pero el sector que más creció fue combustibles y energía, con un 89,1% y ventas por US$1781 millones.

Brasil fue el principal destino de las exportaciones argentinas acumuladas hasta septiembre, con 12,7% del total. Lo siguieron Estados Unidos, con 10%, y China, con 9,2 por ciento. Del lado de las importaciones, China concentró 23,3% de las compras, Brasil representó 21,4% y Estados Unidos, 9,2%.

Por otro lado, las importaciones sumaron en septiembre US$7060 millones, con una baja interanual de 1,8%, explicada por una caída de 11,2% en las cantidades, que no llegó a ser compensada por la suba de 10,4% en los precios.