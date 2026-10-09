Reelecciones en veremos y otra disputa en el PJ

La disputa interna en el peronismo parece estar escribiendo un nuevo capítulo en el que se mezclan las necesidades políticas de los intendentes alineados a Axel Kicillof y un espacio de poder relevante que va a quedar en manos de Máximo Kirchner.

En las últimas horas comenzó a circular la versión de que el Movimiento Derecho al Futuro estaría poniendo en revisión su apoyo para que el líder de La Cámpora sea ungido como presidente del Congreso del PJ bonaerense, un organismo encargado de avalar las políticas de alianzas.

En febrero de este año se llegó a un trabajoso acuerdo luego de que el kirchnerismo duro y Kicillof libraran una batalla por la conducción partidaria. En busca de que la sangre no llegara al río, se terminó ejecutando un esquema de equilibrio por el cual el Gobernador se quedó con la presidencia del partido mientras que Máximo Kirchner terminaría conduciendo el Congreso.

Pero en medio de las tensiones que nunca desaparecieron, sectores del MDF estarían poniendo en duda el respaldo de sus congresales a que el conductor de La Cámpora se quede con el manejo del Congreso partidario. Si bien la disputa por el liderazgo del peronismo nacional y la definición de la candidatura presidencial sigue su marcha, tampoco evidenció signos de agravamiento en las últimas horas.

Por eso es que, de acuerdo a diversos trascendidos, la tensión, más que por el cargo que tenía como destinatario al hijo de Cristina Kirchner, vuelve a pasar por el proyecto para habilitar las reelecciones indefinidas de los intendentes que sigue trabado en el Senado.

Los tiempos para avanzar con esa iniciativa que Kicillof le prometió a sus alcaldes, se agota. Quedan dos meses y medio para finalizar el año y el expediente que presentó la senadora kicillofista Ayelén Durán sigue sin traspasar la puerta de la comisión de Legislación. El Gobernador no tiene número para destrabar ese anhelo de los intendentes que le reportan. El Frente Renovador massista se opone y La Cámpora reclama que junto con ese tema se discutan otros asuntos pesados en términos políticos e institucionales como la cobertura de vacantes en la Corte.

Mientras esa iniciativa no avanza, los intendentes presionan. A varios de ellos se los escuchó en las últimas horas blanquear que el sucesor que pongan ganará el distrito, pero que inevitablemente sufrirá una merma de apoyos. “Si se quiere ganar la Provincia, tiene que haber reelecciones de intendentes”, analizan.

La versión que circula por estas horas es que algún sector cercano a Kicillof sería de la idea de “canjear” esa ley a La Cámpora por el cargo prometido a Máximo Kirchner.

COMPROMISO INTACTO

En fuentes oficiales se afirma que el compromiso para que el líder de La Cámpora presida el Congreso sigue intacto. Pero en forma paralela, el camporismo sospecha de que algo hay dando vueltas en el horizonte. De hecho, se queja de que una reunión prevista para hoy con sus pares del MDF para hablar de la conformación del Congreso, se suspendió.

En medio de esas especulaciones, surgen sospechas de todo tipo. Los intendentes del kicillofismo presionan y hay dirigentes del sector de Kicillof que quieren apretar el acelerador.

Como para calmar las aguas, trascendió que el Gobernador tomó la decisión de respetar el compromiso que asumió con Máximo Kirchner. Fue luego de que se generara un enorme revuelo en el peronismo por las versiones que ponían en duda la presidencia del Congreso que se convocará para el mes de noviembre. Pero lo que continúa en el aire es el proyecto de las reelecciones, trabado en el Senado.

Acto El kicillofismo seguirá mostrando los dientes en la pulseada con el kirchnerismo. Prepara un acto por el Día de la Lealtad en La Matanza y se dispone a dar la pelea para contar con mayoría en un organismo estratégico: la Junta Electoral del partido. El kicillofismo seguirá mostrando los dientes en la pulseada con el kirchnerismo. Prepara un acto por el Día de la Lealtad en La Matanza y se dispone a dar la pelea para contar con mayoría en un organismo estratégico: la Junta Electoral del partido.