Reelecciones: intendentes piden un regalo para antes de la Navidad

Si bien la regulación del juego on line irrumpió como un torbellino en la agenda bonaerense (ver pág. 7), ni los proyectos de Presupuesto ni las leyes Impositivas y de Financiamiento que acaba de enviar a la Legislatura Axel Kicillof generan tanta expectativa como la iniciativa que contiene uno de los asuntos más urticantes de estos tiempos en términos legislativos: la reforma que promueve la reelección indefinida de los intendentes.

El tema viene de un largo recorrido que mezcla muchos amagues y escasos avances. Kicillof les prometió a los jefes comunales que reportan a su Movimiento Derecho al Futuro que buscaría avanzar con una ley para terminar con el límite a los dos mandatos consecutivos producto de la normativa sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

Encomendó a la senadora Ayelén Durán que presentara el proyecto. Así ocurrió hace ya largos meses, pero nunca se terminó de mover de la comisión de Legislación que controla otro kicillofista: Germán Lago.

La resistencia del massismo y del kirchnerismo le han puesto, por el momento, un freno inconmovible. El Gobernador cuenta con un puñado de senadores y está en clara minoría en el bloque de Fuerza Patria. Además afronta un escenario complejo para sumar por afuera del oficialismo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ya que el proyecto es rechazado por el PRO, La Libertad Avanza, la mayoría del radicalismo y otros bloques menores.

“Es antes de fin de año o nunca”, sostienen fuentes de la Gobernación para marcar que debe aparecer por la positiva o por la negativa, una definición antes de que caduque 2026. Varios de los intendentes que por ahora están impedidos de volver a presentarse se abrazan a la esperanza de que les llegue un regalo anticipado de Navidad. Antes de esa fecha se aguarda que se debata el Presupuesto, la Impositiva y la ley de Financiamiento. ¿Si hay acuerdo en el peronismo podría el proyecto de reelecciones formar parte de ese paquete legislativo? Es al menos la esperanza de los alcaldes que no se dan por vencidos.

Por lo pronto, Kicillof y los suyos deben convencer al kirchnerismo. El Frente Renovador de Sergio Massa ratificó que rechazará dar marcha atrás con la reforma de la que fue coautor.

Incluso en las últimas semanas el massismo se enfrascó en una intensa polémica por este tema con intendentes del Movimiento Derecho al Futuro. No sólo eso: salió a desafiar a Kicillof a que “mueva” el proyecto que está en la comisión de Legislación.

De no cambiarse la ley, unos 80 jefes comunales de distintos sectores, en su mayoría peronistas, no podrán volver a presentarse.

Esta imposibilidad genera inevitables movimientos en el PJ en la pelea por la sucesión. Previsores, algunos intendentes ya avanzaron con el objetivo de bendecir alternativas de su mismo sector.

Por caso, Jorge Ferraresi (Avellaneda), renunció al cargo y fue sucedido por su esposa Magdalena Sierra, que seguramente será candidata el año que viene.

El jefe territorial de ese distrito de la Tercera sección electoral es de la idea de que difícilmente la reforma salga, por lo que salió a proponer que los intendentes que queden en el camino pongan proa rumbo a otros lugares apetecibles como las listas legislativas.

En La Matanza, Fernando Espinoza es otro de los que no puede reelegir y sería reemplazado por la actual vicegobernadora Verónica Magario. El ensenadense Mario Secco, que se cruzó duro con el massismo por la reforma a la ley, iría con su hijo Nicolás.

En Merlo, en tanto, Gustavo Menéndez empujaría a su hermana Karina. Y en Moreno, Mariel Fernández dejaría en su lugar a su hermano Emannuel.

Son esquemas que repiten la lógica: garantizar las sucesiones y si son con el mismo apellido, mejor.

De todas formas, hay dirigentes del peronismo que creen que no todo está perdido y le abren la puerta a que las vísperas de Navidad traigan, en una sesión extraordinaria de la Legislatura que aún no está convocada, el regalo que anhelan. Kicillof, mientras tanto, insiste en que la reforma debe salir. Cerca del mandatario creen el peronismo no se puede dar el lujo de dejar afuera de la contienda a los dirigentes que más miden en sus distritos. Y apuran al kirchnerismo con una definición envenenada: “Los que no quieren votar las reelecciones quieren perder la Provincia”, señalan.