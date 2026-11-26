Este jueves, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central luego de avalar las modificaciones que se realizaron en el Senado.

La aprobación se realizó con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones de diputados de la oposición, que se inclinaron por esa opción y no por el rechazo para no dar lugar a la posibilidad de que el oficialismo pueda insistir con la redacción original que había obtenido media sanción el 26 de agosto pasado.

El presidente Javier Milei había fijado esta reforma como de máxima prioridad para su gestión. En ese sentido, el objetivo central que se planteó su gobierno es reducir la misión del organismo a la preservación del valor de la moneda, consagrando el principio de emisión cero, y a la vez blindar la independencia frente a eventuales intentos de gobiernos de turno de signo político alternativo de distorsionar las funciones de la autoridad monetaria.

La intención del oficialismo era retomar las negociaciones con los aliados para volver al texto original, que establecía un cerrojo institucional con el requisito de una mayoría de las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras para poder remover directores del Banco Central. De esta forma, se podría blindar a la autoridad monetaria ante un eventual cambio de signo político y de rumbo económico), aunque la alternativa no prosperó.

Igualmente, se mantuvo el criterio que estableció el Senado al corregir el texto en la sesión del pasado 24 de septiembre, fijando una mayoría absoluta para remover funcionarios del Banco Central y además se atribuyó la exclusividad en la decisión, quitándole a Diputados la posibilidad de tener voz y voto en la integración del organismo monetario.

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica busca consolidar la idea de “emisión cero”. Con la iniciativa presentada por el gobierno de Milei, se apunta a eliminar la multiplicidad de propósitos que estaba presente en la ley 26.739 de 2012, sancionada a instancias del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para pasar a un modelo de mandato único: la preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento al Tesoro.