Urgido a destrabar el tratamiento (y aprobación) de la reforma electoral en el Congreso, el Gobierno introdujo una serie de cambios al proyecto que como primera medida abandona la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para proponer suspenderlas solo en 2027. Además, incorpora un sistema de listas colectoras y una versión de Ficha Limpia (tal como reclamaba la oposición) junto con algunas modificaciones en las reglas electorales.

De acuerdo con el último borrador conocido, esa es la iniciativa que La Libertad Avanza (LLA) buscará dictaminar esta tarde en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Tiene seis de los 19 integrantes y necesita diez firmas. Entre los posibles respaldos aparecen los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez, aunque hay dudas sobre Flavio Fama, que antes rechazó la suspensión. Los libertarios apuntan también a Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo, de Provincias Unidas.

En la previa, el cambio central es que las PASO no serían derogadas, sino suspendidas para 2027, con la posibilidad de que vuelvan en los comicios siguientes. El proyecto original será así retirado y reemplazado por un nuevo texto al comenzar el debate.

Colectoras y ficha limpia

El otro eje es habilitar hasta dos adhesiones o colectoras. Es decir que una fórmula presidencial podría ser acompañada por dos agrupaciones con listas legislativas diferentes. La redacción abrió interrogantes sobre el cómputo de los respaldos y su impacto en la distribución de bancas, especialmente con la Boleta Única. Por eso, la Casa Rosada está dispuesta a revisar ese capítulo.

La Justicia electoral planteó reparos sobre la instrumentación de las colectoras con la Boleta Única y advirtió sobre los plazos. Los magistrados recordaron que las modificaciones deben resolverse antes del año electoral, por lo que al Gobierno le quedarían solo unas seis semanas para definir las reglas de 2027. La oposición anticipa que una eventual aprobación podría terminar judicializada.

El borrador, de 20 artículos, incluye una versión de Ficha Limpia: no podrán ser candidatos nacionales quienes tengan una condena por delitos dolosos confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección. Si la confirmación ocurre durante el año electoral, la restricción regirá después de ese proceso. Se creará un Registro Público en la Cámara Nacional Electoral; los tribunales deberán informar las sentencias en 24 horas y los recursos no suspenderán automáticamente la prohibición. La limitación alcanzará también designaciones en organismos y empresas estatales.

La iniciativa habilita publicidad política en televisión, radio, medios gráficos, internet, telefonía y vía pública fuera de los plazos de campaña. También elimina la obligatoriedad de los debates presidenciales: la Cámara Nacional Electoral podría organizar uno entre los candidatos de un eventual balotaje, pero no sería obligatorio. Para el Parlamento del Mercosur, propone designar representantes entre legisladores nacionales, según la proporción de fuerzas en Diputados y sin remuneración adicional, hasta que exista elección directa.

Negociaciones e interna

A las negociaciones que el Gobierno debe librar con los bloques aliados se le suma la honda interna libertaria. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, quedó al margen de las primeras conversaciones entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto.

La senadora deberá trabajar para conseguir el dictamen, aunque en su entorno sostienen que los votos del recinto son responsabilidad de la Casa Rosada. En paralelo, Gerardo Milman, estrecho colaborador de la senadora, cuestionó en público la constitucionalidad de las colectoras previstas en el borrador.

“Desde mi perspectiva, la idea de colectoras para senadores nacionales es inconstitucional”, advirtió Milman en su cuenta de la red social X, a la par que sostuvo que la Constitución establece un sistema de representación de mayorías y minorías y remató: “No puede haber tres senadores de un mismo partido político o alianza transitoria”.

La Libertad Avanza tiene 21 senadores propios y necesita al menos 16 votos adicionales para alcanzar los 37 requeridos. Busca apoyos en la UCR, el PRO y bloques provinciales. Las conversaciones con los gobernadores incluyen garantías para competir en sus distritos sin disputa libertaria y acuerdos para las listas de 2027.

En ese marco, uno de los que respaldó la suspensión de las PASO y pidió no dilatar el debate fue el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

En el peronismo, en cambio, coinciden en defender las PASO y rechazar las colectoras. Por caso, Axel Kicillof considera que las primarias permiten ordenar la competencia y definir una candidatura presidencial sin acuerdo previo. En su entorno dudan de que el Gobierno reúna los 37 votos, aunque admiten que podría conseguir las firmas para dictaminar. Una suspensión obligaría a Kicillof a negociar con otros sectores.

Por su parte, el oficialismo busca emitir dictamen hoy mismo y llevar el proyecto al recinto el jueves 26 de noviembre.