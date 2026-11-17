El Gobierno nacional todavía no tiene asegurados los votos para avanzar con la reforma electoral en el Senado y ya admite que el debate en comisión podría extenderse más de lo previsto. Aunque el oficialismo esperaba obtener este martes un dictamen favorable, las diferencias con los bloques aliados obligaron a recalcular los tiempos y profundizar las negociaciones.

El proyecto tiene dos ejes centrales para La Libertad Avanza: la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la incorporación de las denominadas listas de adhesión o colectoras. Sin embargo, es precisamente este último punto el que genera mayores resistencias entre los senadores y los gobernadores que podrían acompañar la iniciativa.

En la Casa Rosada reconocen que todavía no está claro si cuentan con los mismos respaldos para aprobar ambos cambios. Por eso, el oficialismo analiza introducir modificaciones que permitan acercar posiciones y conseguir los votos necesarios para avanzar con el proyecto.

La discusión volvió a ocupar un lugar central este martes durante una reunión de la mesa política del Gobierno, que no se reunía desde el 20 de octubre. Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la senadora Patricia Bullrich; el ministro de Economía, Luis Caputo; y los hermanos Martín y Eduardo Menem, entre otros funcionarios.

Uno de los objetivos del encuentro fue ordenar las negociaciones legislativas y definir una estrategia para conseguir los apoyos que todavía necesita el oficialismo. En ese marco, desde el entorno de Bullrich aseguraron que la senadora acompañará la reforma y estará al frente de la discusión en el Senado.

La negociación con los gobernadores

La principal dificultad pasa por las listas de adhesión, un mecanismo que permitiría vincular candidaturas de distintos espacios políticos. La posibilidad de incorporarlas al sistema electoral formó parte de los entendimientos que el Gobierno buscó construir con gobernadores aliados, pero no consiguió hasta ahora el respaldo suficiente.

Las conversaciones también involucran a los legisladores que responden a los mandatarios provinciales de Córdoba, Martín Llaryora, y Misiones, Hugo Passalacqua. En la Casa Rosada mantienen expectativas sobre un eventual acompañamiento de ambos sectores, aunque reconocen que sus posiciones no están definidas.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza las gestiones para reunir los apoyos. Mientras algunos sectores del oficialismo se muestran optimistas, otros todavía ponen en duda que puedan alcanzar los 37 votos necesarios para avanzar en el Senado.

La reforma electoral es considerada estratégica por el Gobierno de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La eliminación de las PASO modificaría el escenario de competencia interna de los partidos y le daría a cada fuerza mayor control sobre la definición de sus candidaturas.

Por el momento, el oficialismo no descarta realizar cambios en el texto y continuar las conversaciones durante los próximos días. La intención es conseguir un acuerdo que permita avanzar con los principales puntos de la iniciativa sin perder los respaldos que necesita para su aprobación.