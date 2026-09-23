Régimen Penal Juvenil: apelan fallo y piden jury contra jueza bonaerense

La Libertad Avanza presentó formalmente ayer el pedido de enjuiciamiento contra Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, que días pasados suspendió en todo el territorio bonaerense la aplicación de la ley nacional 27.801.

Mientras, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires apeló ayer el fallo de la jueza Laura De Marinis, quien declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la ley que bajó la punibilidad a los 14 años, al sobreseer a un menor de esa edad que había sido detenido por intento de robo.

En la misma presentación, a cargo del fiscal coordinador de la Unidad Fiscal Especializada en Penal Juvenil, Mauro Tereszko, la Fiscalía porteña pidió apartar a la magistrada de la causa. Ayer, en declaraciones a la prensa, Eduardo Riggi, a cargo de la Fiscalía General Adjunta en lo Penal y Contravencional porteña, dijo que para el Ministerio Público Fiscal en el fallo de De Marinis “hay muchos agravios. No se sostiene y esperamos que a la brevedad la Cámara (de Apelaciones) lo resuelva”.

La magistrada declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley 27.801, es decir el establecimiento del régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los 14 años hasta las cero del día en que cumplan 18, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro.

En cuanto a Pascual, la presentación fue realizada por Alejandro Carrancio, diputado nacional y vicepresidente de LLA Provincia, y sostiene que la magistrada excedió los límites de su función al dejar sin aplicación una norma sancionada por el Congreso y además, al dictar una medida con efectos generales, avanzó sobre una competencia propia del poder legislativo.

La jueza había suspendido la aplicación en la Provincia de la ley por 60 días a través de una cautelar, a raíz de un pedido de la ONG católica Federación Familia Grande Hogar de Cristo, vinculada al padre José María “Pepe” Di Paola. Pero luego los jueces Miguel Navascués y Miguel Alberdi, de la Cámara de Lomas de Zamora, revocaron el fallo de Pascual.