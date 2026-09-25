Régimen Penal Juvenil: el Gobierno definió los objetivos del programa que coordinará su implementación

El ministerio de Justicia creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB) y el Programa de implementación del Régimen Penal Juvenil (El Programa) por medio de dos resoluciones que se publicaron hoy en el Boletín Oficial.

La Resolución 483/2026, que lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, indica: “Créase el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB) en el ámbito de la Subsecretaría de Política criminal de la Secretaría de Justicia del ministerio de Justicia”.

“Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB), estará a cargo de un Coordinador, quien tendrá a su cargo la coordinación y el seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco del Programa”, señaló y añadió: “Desígnase al Asesor de la Subsecretaría de Política Criminal de este Ministerio doctor Mariano Tomás Rivas con carácter 'ad honorem', como Coordinador del PRONACIB”.

Además, manifestó: “El Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB), podrá constituir mesas interinstitucionales de articulación, de carácter general o especializado, con organismos, autoridades y actores públicos o privados, vinculados con el cumplimiento de los objetivos y lineamientos” establecidos en uno de los anexos.

En tanto, la Resolución 484/2026 expresa: “Créase el Programa de implementación del Régimen Penal Juvenil (El Programa) en el ámbito de la Dirección de Política criminal en materia de Justicia y Legislación penal dependiente de la Subsecretaría de política criminal de la Secretaría de Justicia del ministerio de Justicia”.

El Programa “estará a cargo de un Coordinador, a quien le corresponderá la conducción y supervisión de las acciones y líneas de trabajo ejecutadas en su marco” y se le asignaron “ad honorem” las funciones de Coordinadora a la asesora Sra. Débora Eliana Di Girolamo.

“El Programa tiene los siguientes objetivos:

- Concertar la implementación integral del Régimen Penal Juvenil en el ámbito de la competencia nacional ordinaria y federal.

- Promover el desarrollo de intervenciones basadas en evidencia orientadas a la reducción de la reincidencia delictiva.

- Impulsar la centralidad y tutela efectiva de las víctimas en el proceso.

- Contribuir a la formación especializada de los operadores del sistema de justicia penal juvenil.

- Cortalecer e impulsar la articulación interministerial, interinstitucional e interjurisdiccional en la materia.

- Promover el diseño y gestión de un sistema de producción, compilación y sistematización de información estadística e institucional, para la evaluación de resultados de política criminal juvenil y la toma de decisiones estratégicas.

- Instrumentar la administración y supervisión del funcionamiento del cuerpo de supervisores del Régimen Penal Juvenil y velar por la homogeneidad, eficacia y estándar técnico de sus intervenciones".

“Para el cumplimiento de sus objetivos, el Programa realizará sus actividades a través de las siguientes líneas de acción principales:

- Gestión del Cuerpo de Supervisores: coordinación, supervisión técnica y estandarización de los protocolos de intervención del personal encargado del seguimiento de las medidas dispuestas en el marco del Régimen Penal Juvenil.

- Atención y protección integral a las víctimas: instrumentación de mecanismos de asistencia, contención, resguardo de derechos y participación efectiva de las víctimas en el proceso penal juvenil.

- Formación y capacitación especializada: diseño y ejecución de programas de formación continua destinados a los operadores del sistema de justicia penal juvenil y actores institucionales vinculados”.