Reglamentan la nueva Zona Fría: qué ciudades bonaerenses pierden el subsidio al gas

El Gobierno nacional reglamentó las modificaciones al Régimen de Zona Fría y estableció las condiciones para el funcionamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, que se financiará con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte.

La medida también redefine los procedimientos para determinar y pagar las compensaciones a las empresas proveedoras y mantiene la vigencia del fondo hasta el 31 de diciembre de 2031. De esta manera, los usuarios de 94 municipios bonaerenses y otros de varias provincias pasarán a pagar más por el gas en los próximos meses.

La reglamentación fue aprobada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial que instrumenta los cambios introducidos por la Ley 27.828. Entre otros puntos, establece que el recargo se aplicará a los metros cúbicos de gas consumidos o comercializados para consumo en el territorio nacional, con excepción del gas destinado a la exportación y del gas natural licuado importado y regasificado que se inyecte al sistema de transporte.

El recargo deberá discriminarse en las facturas correspondientes a las distintas etapas de comercialización y no integrará el precio de venta del gas. Cuando corresponda a compras de las distribuidoras y subdistribuidoras, deberá trasladarse a las facturas de los usuarios finales afectados, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación.

Cómo funcionará el fondo

El Fondo financiará las compensaciones a las empresas proveedoras por el abastecimiento de gas natural y gas propano por redes en las regiones alcanzadas por el régimen, las bonificaciones adicionales por Zona Fría para usuarios residenciales que cumplan con los requisitos establecidos y las compensaciones vinculadas con la venta de garrafas y gas licuado en las jurisdicciones comprendidas.

La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la determinación de las compensaciones y bonificaciones, además de la validación de los montos a pagar. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) controlará la información presentada por las distribuidoras y subdistribuidoras, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá a su cargo la fiscalización y el ingreso del recargo.

El Banco Nación continuará como fiduciario y administrador de los recursos. El decreto aclara que la adecuación del contrato de fideicomiso no implica la creación de un nuevo fondo ni la extinción o liquidación del existente, por lo que se mantendrá la continuidad jurídica y patrimonial de sus bienes, derechos y obligaciones.

Uno por uno, los municipios que perderán el subsidio al gas

La nueva normativa impactará en la tarifa de 3.350.000 de hogares del país (1.240.000 ubicados en 94 municipios bonaerenses). La medida se mantendrá en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031 y uno de los principales cambios es que la residencia en "una zona alcanzada por la ampliación anterior ya no será suficiente para acceder automáticamente al descuento".

En lo que respecta a PBA, los 1.240.000 hogares de 94 municipios representan el 20% del total de usuarios del territorio. Solamente conservará este beneficio Patagones, que había ingresado al régimen en 2002.

Entre los municipios bonaerenses que perderán el beneficio están 25 de Mayo; 9 de Julio; Adolfo Alsina; Gonzales Chaves; Alberti; Arrecifes; Ayacucho; Azul; Balcarce; Baradero; Benito Juárez; Bolívar; Bragado; Cañuelas; Capitán Sarmiento; Carlos Casares; Carlos Tejedor; Carmen de Areco; Castelli; Chacabuco; Chivilcoy; Colón; Coronel Rosales; Coronel Pringles; Coronel Suárez; Daireaux; Dolores; Florentino Ameghino; General Alvarado; General Alvear; General Arenales; General Belgrano; General Guido; General Madariaga; General La Madrid; General Las Heras; Lavalle; General Paz; General Pinto; General Viamonte; General Rodríguez; General Viamonte y General Villegas.

También otros distritos afectados serían Guaminí; Hipólito Yrigoyen; Junín; Laprida; Las Flores; Leandro N. Alem; Lincoln; Lobería; Lobos; Maipú; Mar Chiquita; Marcos Paz; Mercedes; Monte; Monte Hermoso; Navarro; Olavarría; Pehuajó; Pellegrini; Pergamino; Pila; Puan; Ramallo; Rauch; Rivadavia; Rojas; Roque Pérez; Saavedra; Saladillo; Salliqueló; Salto; San Andrés de Giles; San Antonio de Areco; San Cayetano; San Nicolás; San Pedro; Suipacha; Tandil; Tapalqué; Tordillo; Tornquist; Trenque Lauquen; Tres Arroyos; Tres Lomas y Villarino.

Asimismo grandes localidades están en la mira, como Mar del Plata (General Pueyrredon), una de las ciudades con mayor cantidad de usuarios alcanzados por Zona Fría, y Bahía Blanca. Y completan la lista las costeras Necochea; La Costa; Pinamar y Villa Gesell.