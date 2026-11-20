El Congreso de la Nación convirtió en ley una modificación de la Ley 24.374 de Regularización Dominial, una normativa que puede beneficiar a miles de familias argentinas que habitan desde hace años una vivienda o un terreno, pero que todavía no cuentan con la escritura que acredita legalmente la propiedad.

La propuesta fue elaborada por el Instituto de Regularización Dominial del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires (CPA) y presentada en el Senado por el senador y agrimensor Flavio Fama.

El cambio central consiste en reemplazar las fechas de corte fijas que establecía la legislación por un plazo móvil de diez años de posesión. En términos concretos, esto significa que podrán iniciar el proceso de regularización aquellas personas que acrediten haber ocupado un inmueble de manera pacífica, pública y continua, con causa lícita, durante al menos diez años anteriores a la solicitud.

Hasta ahora, la legislación establecía fechas determinadas que limitaban el acceso al régimen de regularización. Esto dejaba afuera a numerosas familias que, pese a vivir durante muchos años en una propiedad y tener una situación de posesión consolidada, no cumplían con esos requisitos temporales.

Con la actualización, el criterio deja de depender de una fecha histórica y pasa a considerar los diez años anteriores a la presentación del trámite. De esta manera, se amplía la posibilidad de acceder a la regularización dominial y avanzar hacia la obtención de la escritura.

La importancia de la medida radica en que contar con un título de propiedad no representa solamente una cuestión administrativa. También brinda seguridad jurídica a las familias, permite acreditar formalmente la titularidad del inmueble y facilita operaciones futuras, como una venta, una sucesión o la posibilidad de transmitir la propiedad a los hijos.

La modificación incorpora, además, de manera expresa a los agricultores familiares contemplados en la Ley 27.118. El beneficio alcanza a los inmuebles rurales en los que residan y desarrollen sus actividades productivas, ampliando así el alcance de la herramienta más allá de las viviendas urbanas.

Una iniciativa impulsada desde la Agrimensura

La propuesta fue elaborada por el Instituto de Regularización Dominial del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires (CPA) y presentada en el Senado por el senador y agrimensor Flavio Fama.

Su elaboración incluyó reuniones y análisis con diferentes instituciones vinculadas a la problemática de la tierra y la propiedad, entre ellas el Consejo Federal del Notariado, el Consejo Federal del Catastro y la Federación Argentina de Agrimensura (FADA).

Desde el Consejo Profesional de Agrimensura destacaron la sanción como un avance para el acceso a la vivienda digna y la seguridad jurídica de quienes todavía no pudieron formalizar la titularidad de sus inmuebles.

En la provincia de Buenos Aires, de todos modos, todavía queda trabajo por delante para lograr la implementación plena de la normativa y avanzar con los procedimientos necesarios para que los potenciales beneficiarios puedan acceder a esta herramienta.

La aprobación nacional marca así un cambio en las condiciones para regularizar la propiedad de la tierra, con un objetivo concreto: que más familias que construyeron su vida en un inmueble puedan dar el paso hacia una escritura y contar con el respaldo legal de su propiedad.