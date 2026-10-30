Removido un juez federal por mal desempeño

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación removió de su cargo al juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por mal desempeño.

La decisión fue adoptada por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli, y la abogada Ana Beatriz Fernández.

El titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Rosario fue destituido tras ser procesado en una causa por asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.

Sin fueros

Con su remoción, Salmain perdió los fueros y ahora se encuentran en condiciones de poder ser detenido.

En la sentencia, el Jurado de Enjuiciamiento desestimó el primer cargo que lo acusaba de recibir dinero a cambio de fallos favorables. Sin embargo, fue condenado por un segundo cargo: haber mentido en su currículum para acceder a un concurso y convertirse en juez.

“La veracidad de lo que un juez declara bajo juramento sobre su propia trayectoria es condición de la confianza pública en la que descansa su permanencia en el cargo. Quien la quebranta al postularse y la mantiene quebrantada, ya investido de la magistratura, no conserva las condiciones que la Constitución exige para ejercerla”, expresó el fallo.

Salmain había sido suspendido de su cargo como empleado en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N°8 en 2001 y se le inició un sumario administrativo. El 1° de febrero de 2002 renunció y el 11 de juicio la Corte Suprema le impuso sanción de cesantía “que recurrió sin éxito”.

Pese a esto, quedó probado que entre 2016 y 2024 se inscribió en 33 concursos para la designación de magistrados ante el Consejo de la Magistratura “mediante presentaciones con carácter de declaración jurada” y “en ninguna de ellas declaró aquel empleo, su terminación ni la sanción”. Una de esas postulaciones es la que lo designó como juez federal de Rosario.

En ese sentido, apuntaron que la omisión de la sanción “fue consciente”, ya que la cesantía “lo colocaba en la situación frente a la cual la comisión de selección no debía dar curso a la inscripción”.

“Esa conducta sostenida durante ocho años, a través del procedimiento por el que accedió a la magistratura y después de él, sustrajo al órgano constitucional de selección una causal de inadmisibilidad y un dato esencial para la evaluación de su idoneidad, y quebrantó el deber de veracidad sobre el que descansa el sistema de concursos”, enfatizaron.

Con respecto al primer cargo, fue desestimado dado que el hecho que se le imputa aún se encuentra en etapa de instrucción. Se trata de la causa en la que Salmain fue procesado por haber presuntamente manipulado un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso con la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior a cambio de una coima de US$200.000.