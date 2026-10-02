Renunció Claudia Testa, subsecretaria de Trabajo de Capital Humano

Claudia Testa renunció este viernes a su cargo como subsecretaria de Relaciones del Trabajo, donde se desempeñaba como segunda del secretario de Trabajo, Julio Cordero, dentro del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.

La abogada había ingresado al Gobierno de Javier Milei en diciembre de 2024, después de desarrollar buena parte de su trayectoria profesional y de gestión en áreas vinculadas con las relaciones laborales en la Ciudad de Buenos Aires.

Su nombramiento fue formalizado mediante el decreto 31/2025, publicado en enero de 2025, con vigencia desde el 10 de diciembre del año anterior. Desde entonces integraba la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los motivos de su salida no fueron informados.

Conflictos laborales

Al frente de la subsecretaría, Testa intervino en negociaciones colectivas, discusiones salariales y conflictos entre empresas y organizaciones sindicales, algunos de los asuntos centrales de la agenda laboral del Gobierno.

En agosto pasado representó al Ejecutivo en una reunión del Consejo del Salario, con la participación de dirigentes de la CGT, las dos CTA y representantes del sector empresario.

La funcionaria mantuvo actividad en el área hasta los días previos a su renuncia. El 29 de septiembre recibió a representantes de trabajadores despedidos de Flybondi, quienes habían solicitado la intervención de la Secretaría de Trabajo por reclamos relacionados con indemnizaciones y salarios adeudados.

De la gestión porteña a la administración nacional

Antes de incorporarse al Gobierno nacional, Testa se desempeñó como directora general de Relaciones del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires.

Su recorrido en la administración porteña había comenzado en 2018, cuando asumió en la Dirección de Negociaciones Laborales. Durante esa etapa participó de actividades relacionadas con la violencia laboral y la formación de delegados sindicales.

En diciembre de 2024 dejó su puesto para pasar a Nación. Su renuncia quedó registrada en el Boletín Oficial de la Ciudad con vigencia desde el 9 de diciembre, un día antes de la fecha establecida para el inicio de sus funciones bajo la conducción de Cordero.

Testa también contaba con experiencia profesional en el sector sindical: antes de ingresar a la gestión porteña había integrado el equipo de abogados de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Con ese recorrido, llegó a la Secretaría de Trabajo para ocupar un cargo con intervención directa en la relación entre el Gobierno, los sindicatos y las empresas. Su renuncia deja una vacante en el segundo escalón de la conducción del área laboral de Capital Humano.