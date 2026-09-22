Renunció el titular de Discapacidad, en medio de la interna en el área

En medio de la puja por el rumbo de la política de discapacidad, que incluye una interna en el Gobierno por los recortes presupuestarios, Alejandro Vilches presentó este lunes su renuncia como secretario nacional del área, cargo que asumió tras la salida forzada de Diego Spagnuolo (el de los audios por la causa Andis), en agosto del año pasado.

El Gobierno aún no dio a conocer quién será su reemplazante.

En una nota dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, el funcionario comunicó su decisión y pidió que fuera efectiva “a partir de este momento” por “razones estrictamente personales”.

La presentación ocurre menos de tres semanas después de que Vilches expusiera ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados para dar cuenta de la normalización del área y de las medidas adoptadas durante su gestión.

Su decisión se conoce, además, tras la presentación del proyecto de ley Presupuesto 2027, con el que el Gobierno buscó derogar el corazón de la ley de discapacidad vigente, siempre rechazada por la Casa Rosada. Como el nomenclador y la actualización automática de los valores de las prestaciones.

Tras el escándalo que provocó este toqueteo de la norma vigente, incluso hacia adentro del gabinete libertario, el oficialismo decidió dar marcha atrás y comunicó que trabaja en un “proyecto superador” con los aliados legislativos.

Es que la inclusión de esos puntos en el proyecto de presupuesto -entre otros- tomó por sorpresa hasta a integrantes de la mesa política del Gobierno y dejó expuestas las diferencias que imperan dentro del oficialismo. En especial entre ese ala de La Libertad Avanza y la económica, liderada básicamente por el ministro Nicolas Caputo.

CRÍTICAS DE BULLRICH

La más explícita fue Patricia Bullrich. La jefa del bloque libertario en el Senado reconoció que desconocía las modificaciones pese a integrar la mesa política y reclamó corregir los problemas de coordinación para no destruir las negociaciones que se venían llevando adelante con los aliados parlamentarios.

El funcionario alegó razones “estrictamente personales” para dar un paso al costado

“Quedás como un tonto o como que engañás”, advirtió Bullrich, y sostuvo que ese tipo de episodios “resiente las relaciones” con los bloques que después deben defender las iniciativas oficiales en el Congreso.

También habló de un “error no forzado” y apuntó a la falta de coordinación entre las distintas áreas que intervinieron en la elaboración del proyecto. La mesa política de Milei, que encabeza su hermana Karina, se reunirá hoy tras estos cortocircuitos que expuso la senadora.

El episodio también desacomodó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que venía negociando con Pro, la UCR y bloques provinciales un esquema alternativo para discapacidad que quedó en contradicción con el texto enviado por el Poder Ejecutivo. A diferencia de Patricia, Menem no expuso públicamente sus diferencias.

Tras el revuelo, los libertarios retomaron esas conversaciones y transmitieron a sus aliados que los artículos cuestionados del presupuesto serán reemplazados para que, finalmente, se acuerde en comisión.

La próxima reunión plenaria de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto será mañana miércoles a las 12 en la que debería emitirse un dictamen, tal como se votó durante la última sesión en Diputados. El oficialismo necesita llegar a la próxima cumbre con un texto capaz de reunir a los bloques dialoguistas antes de que la oposición consiga imponer el suyo, que extiende la emergencia en discapacidad por otro año.

El oficialismo del Congreso plantea que, en vez de prorrogar una emergencia, es necesario lograr una legislación permanente para así sustituir elementos excepcionales por reglas de fondo. De esta manera, asegura LLA, podrán sacar cuentas y reflejar eso en el proyecto de presupuesto 2027, con objetivos, costos, fuentes de financiamiento y mecanismos de control. El tema es sensible y afecta a casi 6 millones de personas y a sus respectivos familiares.

OTRO FRENTE PARA EL GOBIERNO

La dimisión de Vilches abre otro frente interno en el Gobierno por la política del área. ¿De qué secor interno será el sucesor? ¿De Karina o de Santiago Caputo?

El funcionario había asumido el cargo en agosto de 2025 tras la salida de Spagnuolo, ex-titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y procesado por la supuesta compra de medicamentos para discapacitados con sobreprecios y mediante un mecanismo de cartelización.

Además, ayer se supo que la Justicia Federal ordenó investigar al ministro de Salud Lugones y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de las resoluciones que dispusieron regularizar los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad.