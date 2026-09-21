Renunció una funcionaria cercana a Karina Milei en medio de la reestructuración de Olivos

El Gobierno formalizó la salida de María Belén Agudiez de la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia. La renuncia fue aceptada mediante el Decreto 1055/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La dimisión tiene vigencia retroactiva al 20 de septiembre y el decreto no detalla las razones de la salida: únicamente expresa el agradecimiento del Poder Ejecutivo por los servicios prestados.

La partida de Agudiez se produce mientras el Gobierno avanza con una reorganización de la estructura vinculada a la residencia presidencial de Olivos, luego de los cambios dispuestos durante la semana pasada.

Quién es María Belén Agudiez y qué función cumplía en el Gobierno

Agudiez ocupaba un lugar dentro de la Secretaría General de la Presidencia y era considerada una funcionaria de extrema confianza de Karina Milei. Desde la Subsecretaría de Planificación General tenía bajo su responsabilidad aspectos vinculados con la organización operativa de distintas dependencias del Poder Ejecutivo. Entre sus tareas se encontraba especialmente la supervisión y el control del funcionamiento de la Quinta de Olivos.

Su salida quedó formalizada este lunes a través del Decreto 1055/2026, que estableció que la renuncia rige desde el 20 de septiembre.

Como se dijo, la renuncia se da en paralelo con la reestructuración de la residencia presidencial. La semana pasada, el Gobierno resolvió disolver la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y trasladar a la Casa Militar la gestión integral del predio.

El traspaso comprende también la custodia y los bienes de la residencia oficial, que pasan a quedar bajo la órbita de esa dependencia. Como parte de la reorganización, fueron desvinculados 12 empleados civiles y se dispusieron distintas reasignaciones de personal.

El vínculo familiar con el exintendente de la residencia presidencial

La salida de Agudiez también adquirió mayor repercusión debido a su relación familiar con el exintendente de la Quinta de Olivos, quien había sido desafectado de sus funciones por decisión del Presidente pocos días antes.

El proceso de reorganización de la residencia contempla que las responsabilidades operativas que hasta ahora estaban distribuidas en la estructura anterior sean transferidas completamente a la Casa Militar. De acuerdo con lo establecido para la reestructuración, el traspaso deberá quedar concluido en un plazo máximo de 60 días.