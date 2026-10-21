Reparan rutas y una parte beneficia a la Provincia

El Gobierno anunció la reparación de más de 1.000 kilómetros de rutas nacionales, bajo el programa de privatización vial conocido como Red Federal de Concesiones (RFC), entre las que destacan la RN 5, 12, 14, 174 y del Mercosur, entre otros corredores viales.

Se dieron por concluidos la totalidad de los trabajos de recuperación ejecutados por la empresa Corredor Vial 5 S.A.U. sobre el Tramo Pampa, que contempla las rutas nacionales 5 y 35 (atravesando Buenos Aires y La Pampa).

En particular, 546,65 kilómetros entre Luján y Santa Rosa ya fueron restaurados. Los trabajos estuvieron orientados principalmente a mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial, e incluyeron tareas de bacheo, fresado, sellado de fisuras, reparación y hormigonado de losas, así como el perfilado y calce de banquinas en distintos puntos de la traza.

Los trabajos estaban previstos para completarse dentro del plazo de un año a partir de la concesión.