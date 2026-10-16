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Retrocede la capacidad instalada de la industria

Por Redacción

La utilización de la capacidad instalada en la industria (UCII) anotó un nuevo retroceso en agosto último respecto del mismo mes del año anterior, al registrar una variación del 58,5%.

Si bien aumentó 0,3 puntos porcentuales (p.p.) respecto de julio, en la comparación interanual el indicador registró una contracción de 1,1 p.p.

Los datos se desprenden del informe que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, y con la medición de los primeros ocho meses del año, el indicador continúa sin poder alcanzar o superar el nivel de 60% de utilización de la capacidad instalada. Hay que remontarse a octubre de 2025, cuando alcanzó una UCII de 60,9%.

En abril del corriente año, logró alcanzar un nivel del 59,9%, el valor más cercano al techo del 60%, aunque en los meses posteriores ese resultado se vio afectado y cayó 1,4 p.p. hasta el último dato disponible.

Del total de los doce bloques, solamente cinco terminaron por encima de la variación general de la UCII. El petróleo sigue siendo el de mayor capacidad instalada, junto al boom que registra el sector minero impulsado por Vaca Muerta. Superaron la media Refinación del petróleo (88,8%), Industrias metálicas básicas (70,1%), Productos alimenticios y bebidas (66,4%), Sustancias y productos químicos (65,2%).

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