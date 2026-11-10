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UN TEMA QUE PREOCUPA A LA IGLESIA

Reunión con 5 víctimas de abusos por parte del clero en el país

Aseguran que habló en forma individual con cada uno de ellos para conocer su dramática historia y le prometió tomar medidas
Archivo

Por Redacción

Aunque no estaba en la agenda oficial, el papa León XIV se reunió con cinco víctimas de abusos por parte del clero en Argentina y se comprometió a reforzar las medidas de protección dentro de la Iglesia católica, informó el Vaticano.

Los casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y su encubrimiento han sacudido a la Iglesia católica en todo el mundo. En Argentina, una red de sobrevivientes de abusos del clero reclama medidas a la Santa Sede y denuncia que la Iglesia ha incumplido su promesa de “tolerancia cero”.

Las víctimas que se reunieron este lunes con el papa sufrieron abusos a manos de miembros del clero o en instituciones de la Iglesia en Argentina, informó el Vaticano en un comunicado, sin precisar cuándo ni dónde ocurrieron los hechos.

“El Papa habló con cada una de ellas de forma individual, escuchando sus relatos, las dolorosas experiencias que habían vivido y sus sugerencias para fortalecer los caminos hacia la sanación dentro de la Iglesia”, señaló la Santa Sede.

“A ellas y, por medio de ellas, a otras víctimas con las que no fue posible reunirse, el Papa les expresó su cercanía y su compromiso de reforzar las medidas de protección, bienestar, acogida y acompañamiento dentro de la Iglesia”, agregó.

El encuentro, afirman, duró más de una hora.

León XIV visitará hoy la provincia de Córdoba, donde la fiscalía investiga varias denuncias contra el sacerdote Alejandro Nicola por presuntos abusos sexuales en 2025 en el jardín de infantes de un colegio católico.

La Iglesia local abrió una investigación preliminar sobre las denuncias. Pese a las acusaciones, en julio se vio a Nicola celebrar misa en la catedral de Córdoba, donde estará león XIV.

En septiembre, la Justicia condenó a una exmonja a 20 años de prisión por su participación en el caso del Instituto Antonio Próvolo, un internado católico para niños con discapacidad auditiva en la provincia de Mendoza.

El caso, que salió a la luz hace una decena de años y conmocionó al país, reveló que niños habían sufrido abusos sexuales a lo largo de décadas.

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