Reunión en el IPS por los haberes de los jubilados judiciales bonaerenses

El IPS recibirá a AMAFJUBA, al Colegio de Magistrados y a la AJB por la movilidad de los jubilados judiciales. El encuentro se llevará a cabo mañana miércoles 7 de octubre en la sede central del organismo previsional bonaerense, con el objetivo de abordar la aplicación del Acuerdo 4093 de la Suprema Corte a las prestaciones de los pasivos.

La presidenta del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), Lic. Marina Moretti, convocó a una reunión a los representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Jubilados y Pensionados del Poder Judicial bonaerense (AMAFJUBA), el Colegio de Magistrados y Funcionarios provincial y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

La audiencia tendrá lugar a las 11 horas, en la sede central del IPS, en respuesta a la nota conjunta que las tres entidades presentaron el pasado 21 de agosto. La solicitud formal llevó las firmas de la Dra. María Angélica Bernard (presidenta de AMAFJUBA), el Dr. Matías Javier Rappazzo (presidente del Colegio de Magistrados) y Hugo Daniel Russo (secretario general de la AJB).

El eje central del encuentro será el reclamo para que las mejoras salariales dispuestas en el Acuerdo 4093 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) se apliquen también a los haberes de los jubilados y pensionados del fuero.

Según fundamentaron los gremios y colegios profesionales en el pedido de audiencia, el planteo busca garantizar el estricto cumplimiento del derecho a la movilidad de las prestaciones previsionales para todos los agentes del Poder Judicial que actualmente se encuentran en situación de pasividad.