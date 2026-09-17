Reuniones y un operativo clave, en la agenda del Intendente interino

El concejal de Unión por la Patria (UP) Pablo Elías asumió hoy como Intendente Interino, en ausencia de Julio Alak, que se encuentra en viaje a China para promover entre empresarios de ese país la inversión en la zona productiva de la Ciudad.

Según pudo saber EL DIA, el legislador se abocará en estas horas a reunirse con el jefe de Gabinete municipal, Carlos Bonicatto, para repasar el avance de los temas de gestión de la Comuna.

Pero, además, y de forma puntual, Elías se enfocará en avanzar con el secretario de Control Urbano, Víctor Hortel, en un despliegue de operativos especiales que tendrá el área municipal durante el fin de semana y especialmente el lunes, cuando se celebre el día del estudiante y el comienzo de la primavera.

A lo que apunta Elías junto al titular de esa área es a enfatizar la prevención ante la fuerte presencia de jóvenes que tendrá el espacio público en esa fecha. La idea es repasar la agenda cultural de la jornada, en coordinación con una fuerte presencia del Municipio para el festejo se desarrolla de forma ordenada.

Por otra parte, el edil en funciones de Intendente Interino también mantiene reuniones constantes con el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland, a fin de mantener un diálogo aceitado entre el Ejecutivo y el deliberativo.

Como lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia, ante una licencia del Intendente quien debe ejercer el interregno es el concejal que fue primer candidato de su lista, quien en este caso es Elías. El edil permanecerá a cargo de la administración municipal en el período de ausencia, el que, según autorizó el Concejo Deliberante local, abarca desde hoy hasta el 25 de septiembre.

Como publicó EL DIA, el jefe comunal emprendió hoy su viaje a Shanghai, a fin de reunirse con empresarios del gigante asiático en busca de inversiones para potenciar la producción local.

Puntualmente, Alak promueve la construcción de cámaras de frío para verduras y hortalizas y plantas de disecado a fin de aportar valor agregado al cordón frutihortícola platense.