Revelan cuánto le costó la visita del Papa León XIV a la Provincia y su impacto económico

La visita del papa León XIV a la provincia de Buenos Aires demandó una inversión de $16.414 millones por parte del Gobierno bonaerense para organizar las actividades en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown, y la misa multitudinaria en Luján, que reunió a unos 3,5 millones de personas. Como contrapunto, según una estimación presentada por las autoridades provinciales en conferencia de prensa, el movimiento económico generado por el acontecimiento superó los $91.000 millones en Luján y localidades cercanas.

Los datos fueron difundidos por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, e incluyó los gastos de organización, el despliegue de seguridad, la asistencia sanitaria y la participación de trabajadores estatales y voluntarios. De acuerdo con el detalle presentado por Bianco, $9.969 millones correspondieron al Ministerio de Seguridad y $6.445 millones al Ministerio de Gobierno.

Las contrataciones abarcaron la producción integral de los eventos, el montaje de escenarios, iluminación, pantallas, sonido, transporte de equipamiento, baños, carpas, mobiliario, hidratación, vallados y gestión de residuos, entre otros servicios. El funcionario aclaró que esa cifra corresponde a las contrataciones realizadas por ambas carteras y que no incluye los recursos humanos y materiales aportados directamente por otras dependencias provinciales. En las actividades también participaron áreas de salud, personal policial y otros organismos del Estado.

En cuanto al impacto económico, una estimación de la Secretaría de Cultura y Turismo de Luján calculó que la visita papal generó más de $91.000 millones en el distrito y sus alrededores. El movimiento estuvo vinculado principalmente con la ocupación hotelera y otros alojamientos, la gastronomía, las ferias, los comercios, los food trucks y los estacionamientos.

León XIV: un operativo con más de 17.000 policías

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, informó que el operativo demandó el despliegue de aproximadamente 12.000 efectivos policiales en Luján y otros 5.270 en Almirante Brown. Según precisó, la planificación se extendió durante 47 días e involucró la coordinación con organismos nacionales, fuerzas federales y distintas áreas del Gobierno bonaerense.

Alonso aseguró que no se registraron incidentes de seguridad durante las jornadas y destacó el trabajo conjunto de policías, personal sanitario, bomberos, Defensa Civil y voluntarios. El dispositivo incluyó puestos de atención médica, ambulancias, helicópteros y espacios de hidratación.

En materia sanitaria, se realizaron alrededor de 8.000 asistencias, principalmente por descompensaciones y problemas asociados a las altas temperaturas. El funcionario también señaló que la Provincia incorporó tecnología antidrones y nuevos equipos que podrán seguir utilizándose en futuros operativos de seguridad.

Por su parte, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, agradeció la participación de unos 30.000 trabajadores provinciales y 15.000 voluntarios de la Iglesia en la organización de las actividades. También destacó el mensaje de León XIV sobre la protección de los sectores más vulnerables.